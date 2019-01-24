Venezuela ordusu tarafını seçti?

Venezuela ordusu, ABD'nin kararına uymayacaklarını ve Maduro'yu başkan olarak gördüklerini duyurdu.

Güncellenme 24 Ocak 2019 20:35

Venezuela ordusu, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yanında yer aldığını belirterek, dayatılan başkanı kabul etmeyeceklerini, Anayasalarını ve egemenliklerini koruyacaklarını duyurdu.

“Guaido'yu tanımıyoruz”

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, ordunun ABD’nin desteği ile başkanlığını açıklayan Guaido'yu tanımayacağını belirtti.

“Dayatılan başkanı kabul etmeyeceğiz”

Padrino Lopez, "Anayurdun askerleri gizli çıkarları olanlar tarafından yasadışı olarak dayatılan başkanı kabul etmeyecek" diyerek, Venezuela ordusunun "anayasayı ve ulusal egemenliği koruyacağını" söyledi.

ABD destekli devletler de aynı kararı aldı

ABD Başkanı Donald Trump, Guaido'yu Venezuela Devlet Başkanı olarak tanıyacaklarını açıklamış, Trump'ın açıklamasının ardından bölgedeki ABD destekli hükümetler benzer yönde karar almıştı.

Hangi devletler Maduro’yu destekliyor?

Meksika, Bolivya ve Uruguay'ın da aralarında olduğu ülkelerse ABD destekli darbe girişimine karşı Maduro'ya destek açıklamasında bulundu.