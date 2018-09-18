Venezuela krizde, Maduro Nusret'te!

Maduro'nun Nusret'te yemek yediğini gören Venezuela halkı çılgına döndü.

Güncellenme 18 Eylül 2018 09:27

Çin’e resmi ziyarette bulunduktan sonra İstanbul’a gelen Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, eşi Cilia ile birlikte Nusret Gökçe'nin sahibi olduğu restoranda yemek yedi. Liderin b u hareketi yoksulluk sınırında yaşayan Venezuela halkını isyan ettirdi.

Nusret bizzat servis yaptı

Sahibi olduğu restorana gelen ünlü isimlerin fotoğraflarını ve videolarını paylaşan Gökçe, Maduro ile çektirdiği videoyu da sosyal medyadan paylaştı. Videolardan birinde Gökçe, Maduro ve eşine yemek servisi yaparken, bir diğer videoda Maduro, üzerinde adının yazılı olduğu bir kutudan aldığı puroyu içiyor.

Ülkesinin TV kanalına açıklama yaptı

Ülkesinin resmi medya kuruluşuna açıklama yapan Maduro, yemek yediğini doğruladı. Maduro, Nusret’in şahsen yanlarına gittiğini, sohbet ettiklerini, hoş zaman geçirdiklerini, Nusret’in kendisine birkaç kez Venezuela'yı çok sevdiğini söylediğini belirtti.

Muhaliflerden sert eleştiri

Venezuela Kongresi'nin eski başkanı muhalif lideri Julio Borges, "Venezuelalılar acı çekerken ve açlıktan ölürken, Nicolas Maduro ve Cilia, Venezuela halkından çaldıkları paralarla dünyanın en pahalı lokantalarından birinde sefa sürüyor" ifadelerini kullandı.

Nusret videoyu kaldırdı

Tepkilerden sonra videoyu sosyal medya hesabından kaldıran Nusret Gökçe, "Videoyu silebilirsin ama bu görüntüleri Venezuela halkının kalbinden silemeyeceksin" şeklinde eleştiriler aldı.

Ülke büyük bir kriz yaşıyor

Venezuela çok büyük ekonomik kriz içerisinde. Yaşanan ekonomik bunalım nedeniyle ülkede 2 milyon insan göç etmek zorunda kaldı. Hükümet karşıtı protestolarda gıda kıtlığı nedeniyle Maduro suçlanıyor.