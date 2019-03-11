Venezuela karanlığa büründü! İş ve eğitime ara verildi

Venezuela'da cuma günü kesilen elektrikler nedeni ile iş ve okullar tatil edildi.

Güncellenme 11 Mart 2019 09:41

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Jorge Rodriguez, ülkedeki üç gündür kesintide olan ve nedeni hala belirlenemeyen elektrik kesintisinden dolayı bugün okulların tatil edileceğini, devlet daireleri ile özel iş yerlerinde de çalışma yapılmayacağını açıkladı.

Ülke üç gündür karanlıkta

Tarihinin en kritik siyasi ve ekonomik krizinin yaşandığı Venezuela, Cuma günü akşam saatlerinden itibaren karanlıkta kaldı. Ülkenin başkenti Caracas'taki bazı noktalar hariç kesinti hala devam ediyor.

Eğitime ara verildi

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Rodriguez; ülkenin resmi kanalında yaptığı açıklamada, Maduro'nun talimatı doğrultusunda ilkokuldan üniversiteye kadar ülkedeki tüm eğitim kurumlarının bugün tatil edildiğini duyurdu.

Başkan yardımcısından açıklama

Elektrik kesintisi, devlet dairelerinin yanı sıra fabrika ve alışveriş merkezleri gibi özel iş yerlerinde de çalışma yapılmayacağını ifade eden Rodriguez, ülkedeki iletişim ve internet erişimini dahi sekteye uğratan kriz karşısında galip geleceklerini belirtti.

Uzun kuyruklar oluştu

Kesinti nedeni ile akaryakıt istasyonlarının önünde çok uzun kuyruklar oluştu. İletişim ve internet erişimi neden ile Venezuelalılar, otoyol kenarlarında sinyal bulunan bölümlerde saatlerce bekliyor. Başkent Caracas’ın birçok bölgesinde şebeke suyu sağlanamazken, vatandaşlar bahçelerdeki kaynak ve hatlardan evlerine su taşıyor.

Marketler yağmalandı

Başkent Caracas’ın Barutu bölgesinde bir AVM’deki süpermarket genç bir grup tarafından yağma edildi. Olay sonra ülkenin güvenlik güçleri 50’den fazla kişiyi gözaltına aldı.

Guaido’dan açıklama

Kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido ise Caracas’ta yaşanan krizle ilgili basın toplantısı düzenledi. Guaido, kesinti ile ilgili bugün AN'de "Ulusal Acil Durum" ilan etmeyi görüşeceklerini, askerin artık Maduro’ya destek vermemesi gerektiğini söyledi.