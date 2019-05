Venezuela, ABD'ye bu sözlerle meydan okudu!

Venezuela Dışişleri Bakanı Arreaza, ABD’nin Venezuela’ya karşı askeri yol tercih etmesi halinde karşılığının verileceğini söyledi.

Güncellenme 06 Mayıs 2019 15:16

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, Moskova’da düzenlediği basın toplantısında ABD’nin Venezuela’ya yönelik tutumuna karşı açıklamalarda bulundu.

“Diplomasiye güveniyoruz”

ABD tarafından gelebilecek her türlü silahlı saldırıya cevap vereceklerini belirten Arreaza, “Biz her türlü senaryoya hazırız. Ancak her şeyden önce diplomasiye güveniyoruz” dedi.

“Her türlü orduyu yenmeye hazırız”

Arreaza, Venezuela’nın barıştan yana olduğunu ve herkes ile barışı konuşmak istediklerini vurgulayarak, “Eğer ABD askeri yolu tercih ederse, bizim de silahlı kuvvetlerimiz var, halk milislerimiz var, halkımız var. Biz sadece direnmeye ve savaşmaya değil, zafer kazanmaya, ne kadar güçlü olursa olsun her türlü orduyu yenmeye hazırız” ifadelerini kullandı.

“Bu komisyon elbette genişleyebilir”

Venezuela’da bulunan Rus askeri uzmanlarının sayısının artabileceğini kaydeden Arreaza, “Halihazırda Venezuela’da uzmanlar komisyonu var. Bu komisyon elbette genişleyebilir” diye konuştu.

Ayrıca Arreaza, Venezuela'nın ABD ablukasını aşmak için Rusya ve Çin’in desteğiyle şu anda ABD’nin kontrolünde olan geleneksel para transferi yöntemlerine alternatif yeni yöntemler üretebileceklerini umduğunu ifade etti