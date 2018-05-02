Anne-babalar için çocuğa en uygun okulu seçmek her zaman karmaşık bir süreçtir. Peki veliler okul seçiminde nelere dikkat etmeli?

Güncellenme 02 Mayıs 2018 10:34

Anne-babalar için çocuğa en uygun okulu seçmek her zaman karmaşık bir süreçtir. Çocuklarımız ister ilköğretime başlasınlar, ister ortaöğretime ya da üniversiteye; okul seçimi her zaman kafa karıştırıcı ve anne babaları sıkıntıya sokan bir konudur.

Çocuklarına iyi bir eğitim aldırmak isteyen anne babalar; çocuklarının ilgi ve yeteneklerinin farkına varmasını sağlayan, seçimlerde bulunabilme ve planlama yapabilme becerisini destekleyen, zamanı yönetebilen ve gelişimsel özelliklerine, yeteneklerine ve ilgi alanlarına hitap eden eğitim kurumlarını tercih etmelidirler. Temel kriterlerden biriside kendi beklentilerini karşılayan bir okul yerine çocukları için en uygun okula odaklanmaları olmalıdır. Tabii çocuklarımızın kişisel özelliklerinin yanı sıra okul seçiminde pek çok kriter bulunuyor. Özel Atabek Koleji’nden Psikolog Gamze Sürücü, velilerin doğru okulu seçmeleri konusunda rehber niteliği taşıyan bilgileri sizler için derledi.

Okul Kültürü

Okulun geliştiren bir eğitim anlayışına ve felsefesine sahip olması, yalnız okul başarısına odaklanmadan, yaşam başarısının bilincinde olarak eğitimi programlaması ve sürdürmesi önemlidir.

Okulun Eve Yakınlığı

Okulun uzun süreli bir eğitim kurumu olduğunu unutmadan, her türlü hava koşulu olabileceğini göz önünde bulundurarak, zaman zaman sağlık sorunları yaşanabileceğini düşünerek, hatta bazen etüt ve sınav dönemlerinde yaşanacak sıkıntıları da dikkate alarak olabilecek en yakın okulu tercih etmekte fayda var. Sadece adı duyulduğu için ya da tavsiye edildiği için çocuğu uzun yollara göndermek yerine ailelerinde rahat ulaşabileceği ve çocuğun eğitimini takip ederken sıkıntı yaşamayacakları bir okul seçimi önemlidir. Yakın okullar hem çocuğunuz hem de sizin için zamandan tasarruf demektir.

Eğitimin Kalitesi

Öğretmenlerin yeterliliği, almış oldukları eğitim, bu konudaki deneyimleri ve bulundukları okulda ne kadar süreyle çalıştıkları (özellikle her sene öğretmenleri değişen bir okul çocuktaki aitlik duygusuna zarar vereceğinden tercih edilmemelidir.)

Okulun sahip oluğu deneyim ve eğitim alanındaki bilinirliği.

Okulun, veli öğretmen işbirliğindeki tutumu ve çalışmaları.

Okulun sahip olduğu teknik donanım ve altyapı. Akıllı tahta, projeksiyon, bilgisayar, tablet gibi teknolojik ürünler eğitim ve öğretim sürecinde, öğrenme ortamında aktif rol almaktadır.

Okulun sunduğu eğitim olanaklarının uygulanabilirliği.

Çocuğunuzun teneffüs süresi, ders saatleri, hangi derslere gireceği, kaç öğretmenden eğitim alacağı, okul materyalleri…

Öğrenci sayısı.

Öğrencilerin başarı düzeyi gibi birçok değişkenden söz edilebilir.

Yabancı dil eğitimi

Artık günümüzde yabancı bir dili bilmenin önemi tartışılmıyor. Herkesin bileceği üzere en iyi ve kalıcı eğitim çocuk yaşta alınan eğitimdir. Çocuğunuz bu eğitimi nasıl almaya başlarsa o şekilde de düzenini oturtacaktır. Büyüdükten sonra kurslar ile dil eğitimi aldırmak istemeniz çocuğunuzu zorlayacaktır. Bu yüzden yabancı dil eğitimi olan bir okulu tercih etmeniz önemlidir.

Sosyal Etkinlikler

Çocukların sahip oldukları yetenekleri, ilgi alanlarını ortaya çıkarmakta okulun önemli bir rolü vardır. Hem akademik anlamda, hem de sosyal faaliyetler konusunda tam donanımlı, kendine güvenen, yeterli ,ilgisi ve yeteneği doğrultusunda eğitim almış çocuklar yetiştirmek amacındaki bir okulu seçmek en önemli şeydir.

Okul güvenliği

Yanlarında olmadığınız her an içinizin rahat etmesi amacıyla güvenliği iyi olan bir okul seçilmelidir. Aileler bu doğrultuda okula güvenebileceklerini bilmeli aynı zamanda “çocuğum nerede veya herhangi bir olumsuzluk karşısında korunuyor olacak mı?” diye düşünmek zorunda kalmayacaklardır.

“EN İYİ” alternatif, kaygıyı optimum seviyede tutarak çocuğun kendini gerçekleştirmesine yardımcı olan alternatiftir.