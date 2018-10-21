Veliaht Prens'in yakın korumasından Kaşıkçı'ya: Seni kaçıracağız

Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürüldüğünü dün gece yarısı kabul eden Suudi Arabistan'dan bugün yeni bir açıklama geldi.

Güncellenme 21 Ekim 2018 12:34

Reuters'a konuşan bir Suudi yetkili, İstanbul'daki konsolosluk binasına giren Kaşıkçı'nın Veliaht Prens'in yakın koruması Mutreb'e "Ne yapıyorsunuz? Beni kaçıracak mısınız?" diye sorduğunu ve "Seni uyuşturacağız ve kaçıracağız..." cevabı aldığını söyledi.

Suudi Arabistan kabul etti

2 Ekim tarihinde İstanbul Başkonsolosluğu'na giren gazeteci Kaşıkçı'dan haber alınamaması üzerine dünyanın gözü Suudi Arabistan'a çevrilmişti. Günlerce cinayeti inkar eden Riyad yönetimi, 20 Ekim'in ilk saatlerinde Kaşıkçı'nın konsolosluk binasında öldüğünü kabul etti. Dünden bu yana Suudi Arabistan'a dünyadan tepki yağıyor ve Reuters'ın yeni haberinin başlığı 'Suudi Arabistan, şüpheler arasında Kaşıkçı'nın ölümünde diğer hikayeyi kanıtlamaya çalışıyor' oldu.

Detaylar mı var?

Haberde ayrıca, konsolosluk içerisinde Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın yakın koruması Maher Abdulaziz Mutreb'le Cemal Kaşıkçı'nın konuşmalarına dair detaylar var.

"Seni uyuşturacağız ve kaçıracağız"

Buna göre, Kaşıkçı Mutreb'e "Ne yapıyorsunuz? Beni kaçıracak mısınız" diye sordu, Mutreb'den "Seni uyuşturacağız ve kaçıracağız" yanıtını aldı.

Kaşıkçı bağırmaya başladı

Suudi yetkili, tartışma sürerken Kaşıkçı bağırmaya başladığını, paniğe kapılan timden birinin gazetecinin ağzını kapatmaya çalıştığını ileri sürdü. Yetkili, ağzı kapatılan Kaşıkçı'nın öldüğünü savundu.

Cinayet müzakere ekibinin hatası

Cemal Kaşıkçı cinayetinin müzakere ekibinin bir hatası olduğunu söyleyen aynı yetkili, "Müzakere ekibinin şaşkınlığı olayın üstünü örtmelerine neden oldu" dedi

Cesedin nerede olduğu açıklanmadı

Soruşturmada 18 kişinin gözaltına alındığını ve üst düzey üç istihbarat görevlisinin kovulduğunu duyuran Riyad yönetimi, halen Kaşıkçı'nın cesedinin nerede olduğunu açıklamış değil.