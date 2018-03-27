Veliaht Prensi görenler gözlerine inanamadı!

Son günlerde ülkesinde yaptığı açılımlarla gündemden düşmeyen Suudi Arabistan Veliaht Prensi bu kez giydiği kıyafetle olay oldu.

Güncellenme 27 Mart 2018 14:20

ABD'ye yatırım almak için temaslarda bulunmak için giden Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ı takım elbiseli görenler hayrete düştü.

Trump’la görüştü

Son zamanlarda kadınlara yönelik yaptığı açılımlarla gündeme gelen Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, şu günlerde ABD'de yoğun görüşmeler içinde. Geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelen Prens Selman, ABD ziyareti kapsamında Japon devi Soft Bank'ın CEO'su Masayoshi Son ile görüşme gerçekleştirdi.

İlk kez takım elbiseli

Görüşmenin en dikkat çeken detayı ise Muhammed Bin Selman'ın kıyafet tercihi oldu. Selman, ilk kez takım elbise giyerek objektiflerin karşısına geçti.