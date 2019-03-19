Veliaht Prens Selman'a babasından ambargo!

Cemal Kaşıkçı'nın vahşice katledilmesi sonrası tepkileri üzerine çeken Veliaht Prens Selman, artık önemli toplantılara katılamıyor.

Güncellenme 19 Mart 2019 10:22

Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda katledilen Cemal Kaşıkçı olayı sonrası dünya devletlerinin tepkisini çeken Veliaht Prens Selman'a Kral babasından ambargo geldi.

Önemli toplantılara katılamıyor

Cemal Kaşıkçı ile gündemden düşmeyen Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın son günlerde önemli toplantılarda boy göstermediği ortaya çıktı.

Yetkileri elinden alındı iddiası

İngiliz gazetesi The Guardian'a göre Suudi Arabistan Kralı Selman, oğlu Muhammed bin Selman'ın bir dizi yetkisini geçici de olsa elinden aldı.

Finans kararları başka bir isme devredildi

Prens Selman'ın özellikle ekonomi ve finans alanında karar alma yetkisinin sınırlandığı söyleniyor. İddialar Veliaht Prens'in iki haftadır önemli toplantılarda boy göstermemesinin ardından geldi. Prens Selman'ın yatırım kararlarını Kral Selman adına yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı Müsait El Ayban'in denetleyeceği öğrenildi.

Kabine toplantısına katılmadı

Baba-oğulun arası, İstanbul Konsolosluğu'ndaki Cemal Kaşıkçı cinayetinden beri açılmaya başladı. The Guardian'a göre Veliaht Prens'in yetkilerini sınırlama kararını üst düzey bakanlara da ileten Kral, bir kabine toplantısına oğlunu davet etti, ama o katılmadı.

Rusya görüşmesine de katılmadı

Son iki kabine toplantısına katılmayan Veliaht Prens, bir dizi önemli görüşmede yer almadı. Buna geçen hafta Riyad'ı ziyaret eden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un temasları da dahil.