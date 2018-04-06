Veliaht Prens Selman teknolojiye merak saldı!

Yaklaşık iki haftadır ABD'de olan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Google'ı ziyaret etti.

Güncellenme 06 Nisan 2018 10:53

Son günlerde ülkesinde yaptığı yeniliklerle gündeme gelen Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bu kez teknoloji ile gündeme geldi.

Google’ı ziyaret etti

Selman, ABD ziyareti kapsamında Kaliforniya'da bulunan San Francisco kentindeki Silikon Vadisi bölgesinde yer alan Google şirketini ziyaret etti. Veliaht Prensi Google'ın kurucularından olan Sergey Brin karşıladı.

Daha önce bir dizi ziyarette bulunmuştu

Günler önce bir dizi resmi temas için ABD'ye giden Veliaht Prens Selman, Washington'un Seattle kentindeki Boeing şirketini de ziyaret etmişti. Bu kapsamda ABD basınına da önemli röportajlar vermişti. Geçtiğimiz gün ise Kaliforniya eyaletinin Los Angeles kentindeki makamında Magic Leap şirketi yetkilileriyle bir araya geldi.

Takım elbiseli olması dikkati çekti

Bin Selman, daha önce İngiltere'ye gitmiş, Ülkenin Başbakanı Theresa May ile görüşmesinde geleneksel kıyafetleriyle görüntülenmişti. Selman, ABD'de bu kuralın dışına çıkarak dünyaca ünlü bir kahvecide takım elbisesiyle modern kıyafetler içinde görülmüştü.

20 Mart’ta Trump’la görüşmüştü

Prens Selman'ın ABD ziyareti yaklaşık iki haftadır devam ediyor ve ziyaretinin ilk gününde yani 20 Mart'ta Beyaz Saray'da Trump ile bir araya gelmişti.

ABD, 4 milyar istedi Suudi Arabistan evet dedi

Selman'ın bu ziyareti, Trump'ın Suriye'nin yeniden inşa süreci için Suudi Arabistan'dan 4 milyar dolarlık katkı talep ettiği ve Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ile önceki gün yaptığı telefon görüşmesinde Suudi kralın bu talebe "evet" yanıtı verdiği iddialarını güçlendirirken, konuyla ilgili ABD ve Suudi makamlarından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.