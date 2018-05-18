Veliaht Prens Selman öldü mü?

İran basını öldüğünü iddia etti, Veliaht Prens Selman cephesinden cevap geldi.

Güncellenme 18 Mayıs 2018 11:28

İran medyası Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed bin Salman'ın öldüğünü iddia etmişti. Arap istihbarat servisine dayandırılan haberde, Prens Selman, geçen ay gerçekleştirilen ve sonrasında drone alarmı olarak açıklanan darbe girişiminde yaralanarak öldüğü ileri sürülmüştü. Suudi Arabistan bu haberleri yalanladı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Ofis Müdürü Bedr el-Asakir, sosyal paylaşım ağı Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Birkaç gün önce Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen dostluk görüşmesi devam ediyor" dedi.

Asakir'in sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta, Prens Selman'ın ellerini Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife ile Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin omzuna koyduğu ve yanlarında Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid görülüyor.

Sosyal medyadan paylaşılan bu fotoğraflarda, her ne kadar ölüm iddialarına ilişkin bir açıklama yapılmasa da, yayınlanan fotoğraf ile Selman'ın hayatta ve hala güçlü olduğu mesajı verilmeye çalışıldı.

Yapılan paylaşımlar sonrası ise fotoğrafların eski olduğu iddia edilirken konuya ilişkin hala net bir açıklama söz konusu olmadı.