Veliaht Prens Selman, Loched Martin CEO'su ile görüştü

Suudi Arabistan'da gündemin en çok konuşulan isimlerin Veliaht Prens Selman, havacılık firması Lockhed Martin'in CEO'su ile bir araya geldi.

Güncellenme 15 Kasım 2017 15:19

Suudi Arabistan'da bir yandan Veliaht Prens Selman'ın yerini sağlamlaştırmak için yaptırdığı operasyonlar sürdürülürken, diğer yandan da yine Veliaht Prens Selman'ın"2030 vizyonu" programı çalışmaları devam ettiriliyor. Bu kapsamda çok sayıda iş adamı ve CEO ile bir araya gelen ve çeşitli ticari faaliyetlerde bulunan Arap yönetimi, bugün de ünlü havacılık firması Lockhed Martin'in CEO'sunu ağırladı.

Masada dev anlaşma

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Selman bin Abdulaziz, dün Lockheed Martin Askeri Sanayii Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Marillyn Hewson ile görüştü. Suudi Arabistan Askeri Sanayii Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet el-Hatip ve Krallık Divanı Müsteşarı Savunma Bakanı Ofisi Başkanı Fahd el-İsa da toplantıda hazır bulundu.

Görüşmede, askeri sanayi alanındaki ortaklığın yanı sıra, iki taraf arasında, Suudi Arabistan’ın "2030 Vizyonu" kapsamında, yardımlaşmayı artırma yolları konuşulurken, F-16'nın yeni versiyonlarının satın alınması da görüşüldü. Görüşmeye ilişkin net bir açıklama yapılmazken, askeri anlaşmaların miktarının önümüzdeki günlerde duyurulması bekleniyor.

BAE'den 1,63 milyar dolarlık alım

Geçtiğimiz günlerde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ordu envanterindeki 80 adet F-16E/F savaş uçaklarının modernizasyonu için üretici firma Lockheed Martin şirketi ile anlaşma imzalamıştı.

Daha önce de Almanya aralarında Mısır ve Suudi Arabistan'ın da bulunduğu körfezülkelerine 450 milyon dolarlık askeri ticaret anlaşması imzalamıştı.