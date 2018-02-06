Vekilliği düşürülen HDP'li vekil kim?

Leyla Zana'dan sonra HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü'nün de vekilliği düşürüldü.

Güncellenme 06 Şubat 2018 17:34

Meclis Genel Kurulu'nda yapılan oylama sonucu vekilliği düşürülen HDP'li Leyla Zana'nın ardından, HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü'nün de vekilliği düşürüldü.

Leyla Zana'nın da vekilliği düşürülmüştü

Meclis'te daha önce vekilliği düşürülen HDP'liler sırasıyla Figen Yüksekdağ, Nursel Aydoğan, Faysal Sarıyıldız, Tuğba Hezer Öztürk, Besime Konca ve Leyla Zana olmuştu.

Meclis'te sandalye sayısı değişti

İstifa eden CHP'li vekil Şafak Payev'in milletvekilliği de düşürülmüştü. Vekilliği düşürülen Encü'den sonra ise Meclis'teki sandalye sayısı ve dağılımı değişti.

Meclis'teki yeni dağılım ise şu şekilde:316 vekil AK Parti'den, 131 vekil CHP'den, 36 vekil MHP'den, 52 vekil HDP'den, 5 vekil İYİ Parti'den, 1 vekil ise bağımsız...