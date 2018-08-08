Vekaleten kurban kesenler ne yapmalı? Diyanetten kritik açıklama

Diyanet İşleri Başkanlığı, vekaleten kurban kesimiyle ilgili merak edilen ayrıntıları aydınlatıcı bir açıklama yaptı.

Güncellenme 08 Ağustos 2018 10:30

Diyanet İşleri Başkanlığı, vekâlet yoluyla kurban alımı ve kesimi organizasyonlarıyla ilgili geçen hafta bir karar aldı. Daha önce vekalet yoluyla kurban kesiminin caiz olduğunu açıklayan Diyanet, Diyanet Vakfı ile de vekâlet yoluyla kurban alım organizasyonu yapıyordu. Bu kez ise vekalet ile kurban kesmenin hangi şartlarda caiz olduğunu açıkladı.

Diyanetin yayınladığı karar ile vekâleten kurban kesimin geçerli olması için neler yapılması gerektiğini şöyle sıraladı: