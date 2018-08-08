Vekaleten kurban kesenler ne yapmalı? Diyanetten kritik açıklama
Diyanet İşleri Başkanlığı, vekaleten kurban kesimiyle ilgili merak edilen ayrıntıları aydınlatıcı bir açıklama yaptı.
Diyanet İşleri Başkanlığı, vekâlet yoluyla kurban alımı ve kesimi organizasyonlarıyla ilgili geçen hafta bir karar aldı. Daha önce vekalet yoluyla kurban kesiminin caiz olduğunu açıklayan Diyanet, Diyanet Vakfı ile de vekâlet yoluyla kurban alım organizasyonu yapıyordu. Bu kez ise vekalet ile kurban kesmenin hangi şartlarda caiz olduğunu açıkladı.
Diyanetin yayınladığı karar ile vekâleten kurban kesimin geçerli olması için neler yapılması gerektiğini şöyle sıraladı:
- Kurbanlıkların kesinlikle kurban kesim günleri içerisinde kesilmesi gerekiyor.
- Hayvan kesim ücretlerinin, kesilen kurbanlığın etlerinden, derilerinden veya sakatatlarından karşılanmaması gerekiyor.
- Hissedarların, kurban edilecek bir büyükbaş hayvanın en az yedide bir hissesine kaydedilerek belirlemesi gerekiyor.
- Kurban kesimi yapan yerlerin, hissedarlarını belirlemeden hayvanları toplu kesmeleri caiz değildir. Bu nedenle, her hayvanın hissedarları belirlendikten sonra kasaba vekâlet verilmeli.
- Kurban olarak kesilecek hayvanın, kesimi yapılmadan önce hissedarının önceden belli olması gerekiyor. Önceden belli olan hissedarlar adına kesilen hayvana bir başkasının ortak olması mümkün değildir.
- Büyükbaş hayvan kesildikten sonra vekâlet veren yedi kişi için etleri eşit hisselere ayrılarak hazırlanmalı, isteğe göre sakatatı da eklenmeli ve vekâlet veren kişi ya da kişilere teslim edilmeli.
- Hissedarlar belirlendikten sonra kesilen hayvanlardan elde edilen etlerin, karıştırılmaması ve her hissedara kendisi adına kesilen hayvanın etlerinden verilmesi gerekiyor.
- Kurbanla ilgili kuruluşlar, vekâletlerini aldıkları kişiler adına kesecekleri kurbanlıkların etlerinin tamamını hissedarlara ya da sahibinin rızasıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırmalıdır. Bunların bir kısmını et olarak satmamalı veya belirlenen kilogram üzerindeki et miktarlarını bir araya getirerek yeni bir hisse oluşturmamalı.
- Kurbanın deri ve sakatatı hisse sahibine ya da kurban sahiplerine ait olduğundan, bunların ya kendisine ya da kendisinin izniyle dinen bağışlanması caiz olan şahıs veya hayır kurumlarına ulaştırılması gerekir.