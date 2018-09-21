Vejeteryan hamileler nasıl beslenmeli?

Vejeteryan anne adaylarının gebelik sürecinde nelere dikkat etmeleri gerekir? Uzmanlar vejeteryan anne adayları için anlattı.

Güncellenme 21 Eylül 2018 11:31

Vejeteryan anne adaylarının bebeklerinin sağlıklı olarak gelişimini tamamlayabilmesi için iki kat özen göstermeleri gerekir. Bu noktada protein, karbonhidrat, yağ ve mineral dengesini iyi sağlaması gerekir. Beslenme düzenlerinde hiçbir hayvansal gıda olmayan vejeteryanlar gerekli olan vitamin ve mineralleri nasıl almalılar?

Yüksek lifli gıdalar tercih edin

Vejeteryan tipi beslenmenin hem olumlu hem olumsuz etkileri bulunuyor. Hamilelik sürecinde bu etkileri en aza indirmek için dengeli beslenmeye özen göstermek gerekir. Vejeteryanların en olumlu tarafı posa içeriği yüksek besinler tüketiyor olmaları böylece hamilelikteli kabızlığın ve sindirim sistemi bozukluklarının önüne geçmiş oluyorlar.

Demir eksikliğine dikkat

Hamilelikte en büyük gereksinimlerden birisi demirdir. Ana kaynağı et olan demirin sebzede bulunan miktarı yeterli değildir. Bu ihtiyaçlarını karşılamak için vejeteryanlar kuru bakliyat, soyalı besinler, tahıllar, pekmez ve koyu yeşil yapraklı sebzeler tüketebilirler. Aynı zamanda C vitamini demir emilimini hızlandırdığı için demir açısından yüksek sebzelerle birlikte tüketilebilir.

Kalsiyum önemli

Kalsiyum ve minerallar gebelik sürecinde bir hayli önemlidir. Kalsiyum açısından en önemli kaynaklar ise süt ve süt ürünleridir. Vejeteryanlar süt ve süt ürünlerini tüketebildikleri için bir sorun yaşamazlar ancak vegan grupları hiçbir şekilde tüketmediklerinden doktorların ek takviye vitaminler almalıdırlar.

Dengeli beslenmek önemli

Vejeteryan bir gebenin bu süreci sağlıklı atlatabilmesi için kendine uygun bir beslenme programı ayarlaması son derece önemlidir. Emzirme sürecinde de kendi sağlığı açısından bu beslenme programına uyması gerekir. Kullanacağı vitaminleri doktor tavsiyesine göre kullanması gerekir.