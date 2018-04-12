Vedat Milor: Nusret'e acıyorum!

Ünlü Gurme Vedat Milor, dünyaca ünlü Tük kasap Nusret Gökçe hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

Güncellenme 12 Nisan 2018 15:12

Bir televizyon kanalında açıklamalarda buluna ünlü gastronomi yazarı ve gurme Vedat Milor, ünü dünyaya yayılan Nusret Gökçe hakkında açıklamalarda bulundu.

Genç ve işini seven biri

"Nusret, keşke Allah izin verse de böyle küçük bir yerde istediği gibi en iyi etleri bularak, hiç poz vermeden mutfakta işini yapabilse" diyen Milor, şu an bir fenomen olduğunu, genç ve işini severek yapan biri olduğunu belirtti.

Tutkulu bir insan

Nusret'in tutkulu bir insan olduğu için onun mutlu olması durumunda kendisinin de mutlu olacağını söyleyen Milor, "Ama bilemiyorum gerçekten bu tip uluslararası bir imparatorluk kurmak mı onu mutlu eder, yoksa gerçekten küçük bir yerde, günün birinde maddi özgürlüğüne kavuştuğu zaman kendi yerini açıp, tuz sahnesi yerine gerçek anlamda müşterileri ile daha derin ilişkiler kurmak mı?" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya insanı fetiş yapıyor

Milor, sosyal medyanın insanı fetişleştirdiğini, Nusret'e baktığı zaman bir abisi olarak üzüldüğünü, onun adına üzüldüğünü, işini çok severek yaptığını düşünmediğini söyledi.

Milor açıklamalarına şöyle devam etti:

"Sevdiği insanlarla, değer verdiği insanlarla karşılıklı konuşmak olabilir. Daha derin ilişkiler dediğim o. Mutfağa girmek olur, orada istediğini yapmak olur. Fakat kabiliyet olarak sorarsanız, bilgi olarak sorarsanız ben dört dörtlük olduğunu söyleyebilirim. Gerçekten etten anlayan, nerede olduğunu bilen, bilgisini daha ileri götürmek isteyen, denemeyi seven biridir Nusret. Ve onu ilk keşfetmiş ve öne çıkarmış biri olarak da gurur duyarım."