Veda konuşması yapan Oktay Vural o sözlerle ne demek istedi?

MHP'nin aday listesine giremeyen Oktay Vural, Meclis'te yaptığı basın açıklaması ile veda etti.

Güncellenme 18 Mayıs 2018 16:14

MHP'nin dün akşam açıkladığı listede yer almayan Oktay Vural, düzenlediği basın toplantısında veda konuşması yaptı.

Siyasi mücadelem devam edecek

MHP'de önemli görevler üstlenen ve partide muhaliflerin ayrıldığı süreçte Grup Başkanvekilliği görevinden istifa eden İzmir Milletvekili Vural'ın, veda konuşmasında "Siyasi mücadelem, bilgi, fikir ve tecrübelerimi aktif olarak sunma gayretim ve arayışım devam edecektir" ifadeleri akıllarda soru işareti bıraktı.

Meclis'te basın toplantısı yaptı

Geçtiğimiz günlerde istifa ettiği iddia edilen ve adı Meral Akşener'in kurduğu İyi Parti ile anılan Oktay Vural bu haberleri yalanlamıştı. Vural dün gece vakti açıklanan milletvekili aday listesinde giremeyen 13 isim arasında yer aldı. Vural Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin yeni bir siyasi sürecin yeni bir safhasına geldiğini belirterek, bugüne kadar gelen dönemde, MHP milletvekili, genel başkan yardımcısı, bakan ve grup başkanvekili olarak sorumluluk ve görevler üstlendiğini belirtti.

Partimi hakkıyla temsil ettim

Davasını ve partisini hakkıyla temsil ettiğini vurgulayan Vural, partisini yüksek hedeflere ulaştırma ülküsü ve inancıyla görevlerini yerine getirdiğini, Türk milletinin değer, menfaat ve ihtiyaçları, milliyetçi-ülkücü hareketin, ülküleri ve görevin onur ve haysiyeti her zaman için vazgeçilmez rehberi olduğunu söyledi.

Vural, "Partimin bana verdiği her emanete sahip çıkarak, birliği, adaleti, hukuku, milli egemenliği, hürriyeti, bütünlüğü, huzuru, kardeşliği hülasa ülkümü dile getirdim. Teröre, darbeye, kumpasa, hukuksuzluğa, bölücülüğe, yolsuzluğa karşı durdum, doğruyu, hakkı, haklıyı savundum, haksızlık karşısında susmadım, her kesimden vatandaşın derdine derman arayışına tercüman oldum. Partimizin ve siyasi mücadelemizin daima bir umut olduğuna inandım, bunu yüksek bir kararlılık ve inançla ifade ettim. MHP'yi ve ülkücü-milliyetçi kadroları temsil ve milletin iradesiyle iktidara taşıma sorumluluğunu hep hissettim.

Gören gözler ve duyan kulaklar şahit oldu

MHP İzmir Milletvekili olarak görevimi yürütürken aldanmadım, aldatmadım, eğilmedim, bükülmedim, kin ve nefret gütmedim, şahsi veya nefsi davranmadım, yalan, iftira, dedikodu ve fitnelerden yılmadım, makama halel getirmedim. Sözümü ve mücadelemi yüksek tuttum. Gören gözler ve duyan kulaklar şahit oldu" dedi.

MHP milletvekili emanetini bırakmış bulunmaktayım

Bu çerçevede mücadelesini ve hizmetini her türlü beklenti, ikbal, makam ve mevki arayışı dışında sadece davasına sorumluluk duyarak, 27. Dönem MHP İzmir Milletvekili olarak devam ettirmek için adaylık başvurusunda bulunduğunu hatırlatan Vural, "Bu safhada ilan edilen tercih ve takdir sonucunda milletvekilliği görev ve temsilim sona ermiştir. Böylece şuur, şeref ve gururla üstlendiğim MHP milletvekili emanetini bırakmış bulunmaktayım" ifadelerini kullandı.

Merhum Alparslan Türkeş'e, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, kendisini destekleyenlere, yakın çalışma arkadaşlarına, ailesine ve vatandaşlara teşekkür eden Vural, yeni süreçte TBMM'de güçlü temsil yolunda partisi MHP'ye ve 27. Dönem MHP milletvekili adaylarına başarılar diledi.

Vural açıklamalarına şöyle devam etti:

"Dediler ki 'Gözden ırak olan gönülden de ırak olur. Dedim ki: Gönüle giren gözden ırak olsa ne olur.' 'Sükutun da bir sesi vardır.' dedim. Dava arkadaşlarımın ve milletimin her ortamda gösterdikleri sevgi ve saygı, gönüllerinde samimi ve güvenli bir yerim olduğunu hissettiriyor. Onlara şükran borçluyum. Onların gönülleri olmasaydı gözleri beni göremezdi. Temiz kalpli insanların hepsi gönüllerinde edindiğim yerime daima sahip çıktığımdan emin olsun. Emaneti gönüllerine teslim ediyorum. Artık milletin sinesindeyim.

Gönüller yapmaya devam edeceğim. Gönülden de göze yol vardır. 'Niyet hayır, akıbet hayrolsun'. Siyasi mücadelem, bilgi, fikir ve tecrübelerimi aktif olarak sunma gayretim ve arayışım devam edecektir."