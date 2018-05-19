Ve Galatasaray şampiyon!

Galatasaray karşılaştığı Göztepe'yi 1-0 yenerek şampiyonluğu garantiledi.

Güncellenme 19 Mayıs 2018 21:34

Spor Toto Süper Ligde Galatasaray karşılaştığı Göztepe'yi 1-0 yenerek İlhan Cavcav sezonunu ligin zirvesinde tamamladı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere biterken ikinci yarının 65 dakikasında Galatasaray, Gomis'in attığı golle maçı 1-0 kazandı ve 75 puanla şampiyon oldu. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, takımın başındaki 7. şampiyonluğunu elde etti.

Galatasaray'ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, attığı 29. golle Fenerbahçeli Alex de Souza'nın rekorunu kırdı, lig tarihinin en golcü yabancı futbolcusu oldu.