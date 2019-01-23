Ve beklenen oldu! Mustafa Sarıgül istifa etti

Mustafa Sarıgül, Şişli'den bağımsız aday olmak için CHP'den istifa ettiğini, DSP'ye de geçmeyeceğini söyledi.

Güncellenme 23 Ocak 2019 14:12

31 Mart’ta yerel seçimlerde Şişli’den aday olmak isteyen ama CHP’nin Eyüpsultan’dan aday göstermek istediği Mustafa Sarıgül, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Öte yandan Sarıgül DSP’den mi aday olacağı iddialarını da yalanladı.

Sosyal medyadan paylaşım yapmıştı

Dün sosyal medya hesabından açıklama yapan Sarıgül, “Kuştepe'den bütün Sevgi Merkezi'ndeki arkadaşlarıma sesleniyorum. Yarın saat tam 12.30'da Sevgi Merkezi'ndeyiz. Yeni Şişli'yi, Şişli'nin geleceğini sizlerle birlikte paylaşacağım" ifadelerini kullanmıştı.

“Onların göstereceği yolda yürüyeceğim"

Resmi internet sitesinden açıklama yapan Mustafa Sarıgül, "Kendimi bugünden itibaren Şişli’de yaşayan yurttaşlarıma emanet ediyorum. Huzuru onların arasında buluyorum. Onların göstereceği yolda yürüyeceğim" dedi.

CHP içinde yaşadıklarını anlattı

Sarıgül, çalışmaktan yorulmadığını ancak beklemekten ve bekletilmekten yorulduğunu, geçmiş dönemdeki seçimlerde de CHP içinde yaşadıklarını anlattı.

“Türkiye Değişim Hareketi”ni başlattığını belirten Sarıgül, bu hareketi %16’lara ulaşan bir oy potansiyeline yükseldiğini, o dönem her partiden seçmenin harekete büyük ilgi gösterdiğini, siyasete başladığı günden bugüne kadar, vatandaşların yüzde yüzünü kucakladığını, hiçbir zaman partilerine, dinlerine, inançlarına, kökenlerine göre yaklaşmadığını söyledi.

Sarıgül, CHP’de 2010 yılı mayıs ayında şok gelişmeler yaşandığını, Deniz Baykal’ın görevden ayrılmak zorunda kaldığını, yerine Kemal Kılıçdaroğlu’nun geldiğini, tam o aylarda “Türkiye Değişim Hareketi”ni “Türkiye Değişim Partisi” olarak değiştirdiklerini ve tüm Türkiye’yi kucaklayacak bir parti olma sürecine girdiklerini belirtti.

“Kılıçdaroğlu’nun halkta bir karşılığı oluştu”

Kılıçdaroğlu genel başkan olunca halkta değişim adına bir heyecan ve umut oluştuğunu dile getiren Sarıgül, “Ben ve arkadaşlarım o dönemde çok gerçekçi bir değerlendirme yaptık. Baktık, Sayın Kılıçdaroğlu’nun halkta bir karşılığı oluştu” dedi.

“Büyük fedakarlıklar yapmışız”

Bu süreçte yıllardır sürdürdüğü değişim hareketine tereddütsüz nokta koyduğunu belirten Sarıgül, o dönemde Kılıçdaroğlu’na zarar vermemek adına devam etmediğini, çok büyük fedakarlıklar yaptıklarını düşündüğünü, bu fedakarlığın vefa anlamında CHP’de karşılığının olmadığını gördüğünü söyledi.