Ve beklenen oldu! Ahmet Hakan ekranlara veda mı ediyor?

Kanal D Ana Haberi Ahmet Hakan'ın yerine artık NTV'nin başarılı sunucusu Buket Aydın Baykal'ın sunacağı belirtildi.

Güncellenme 26 Nisan 2018 17:59

Demirören Grubu'nun Doğan Medya Grubu'nu devralmasından sonra bazı değişiklikler olacağı kulislere yansımıştı. Bu kapsamda ilk görevinden olan Kanal D Ana Haber sunucusu Ahmet Hakan oldu. Hakan, Kanal D Haber Daire Başkanlığı görevini bıraktı.

Hakan'ın yerine ise Kanal D Ana Haber'i NTV'nin başarılı spikerlerinden Buket Aydın Baykal'ın sunacağı öğrenildi.

NTV'de Gece Bülteni'ni sunan daha sonra da Ana Haberleri sunmaya başlayan güzel spiker, Mayıs ayı itibarıyla yeni kanalında seyirci karşısına çıkacak. Baykal, haberleri sosyal medya hesabından doğruladı.

Ünlü spiker, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Çok fazla telefon geliyor, mesaj geliyor.️ Hepsine buradan toplu yanıt. Kanal D ile anlaştığım doğrudur. Mayıs başı itibariyle çalışmalarımıza başlayıp bir an önce ekranda buluşacağız. Ailem olan NTV'ye bana bu güne kadar sundukları katkılar için çok teşekkür ederim. Kanal D Ana haber koltuğunu bana layık görenleri mahcup etmemek dileğiyle. Dualarınızı bekliyorum" dedi.