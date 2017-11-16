Vatanım Sensin'de Çerkesleri kızdıran sahne!

Yeni sezonuna geçen hafta başlayan Vatanım Sensin'de Dağıstanlı'nın ağabeyini vurduğu sahne Çerkesleri ayağa kaldırdı.

Güncellenme 16 Kasım 2017 10:59

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Vatanım Sensin'in geçen haftaki bölümünde yer alan bir sahne ortalığı karıştırdı.

Diziye tepkiye yağdı

Sabah'tan Ömer Karahan'ın haberine göre Vatanım Sensin dizisinin geçen haftaki bölümünde Ufuk Bayraktar'ın canlandırdığı 'Dağıstanlı', İngiliz casusu olduğu ve vatanına ihanet ettiği için ağabeyi Refik'i öldürdü. Çerkesler, bu sahnenin yayınlanmasının ardından diziye tepki yağdırdı.

Reşit Bey'in kızı şikayet etti

Dizide anlatılan döneme bakıldığında; 'Dağıstanlı' karakterinin aslında Çerkes Ethem olduğu, öldürdüğü abisi 'Refik Bey'in de milletvekili Reşit Bey olduğu anlaşılıyor. Reşit Bey'in kızı ve Çerkes Ethem'in yeğeni olan 82 yaşındaki Güner Kuban, dizideki bu olayın ardından savcılığa şikayette bulundu.

Vatan haini olmadıkları ispatlandı

Bodrum'da yaşayan ve ailesi hakkında 'Bir Vatan Aşkına-Çerkes Ethem ve Ailesinin Gerçek Öyküsü' adlı bir kitap yazan Güner Kuban, "Bize bunları yaşatanların burunlarından her şeyi fitil fitil getireceğim" dedi. Kuban; amcası Çerkes Ethem ve babası Reşit Bey'in, TBMM'nin 30 Mayıs 2016'da aldığı kararla vatan haini olmadıklarının ispatlandığını hatırlattı.