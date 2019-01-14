Vatandaştan rüşvet alıp, hareket çeken polisler tutuklandı

İzmir'de aracında silah bulunan bir vatandaştan rüşvet alan ve sinkaflı hareket çeken polisler tutuklandı.

Güncellenme 14 Ocak 2019 12:38

İzmir’de şüphe üzerine durdurulan aracında av tüfeği ile durdurulan ve Alsancak Polis Merkezi'ne teslim edilen Zafer Coşgun isimli vatandaştan 800 TL rüşvet alan ve hakkında işlem yapmadan serbest bırakan polisler; Sadık İ. ile Erol G. 'rüşvet' ve 'irtikap' suçundan tutuklandı.

Şüpheli aracı durdurup, vatandaşı polis merkezine götürdüler

Yeni Asır’ın haberine göre, Buca’da seyislik yapan Zafer Coşgun'un aracı şüphe üzerine motosikletli polisler tarafından durduruldu. Durdurulan araçta av tüfeği bulan polisler, vatandaşı işlem yapmak üzere Alsancak Polis Merkezi'ne teslim etti.

Cebinde bulunan tüm parayı aldılar

Burada Coşgun’un ifadesini alan polis memuru Sadık İ., şüpheliye cebinde ne kadar para olduğunu sordu. Gözaltındaki vatandaş 800 TL olduğunu söyledi. Coşgun’ın cebindeki tüm parayı alan polis, şüpheliyi serbest bıraktı.

Rüşvetçi polisler gözaltına alındı

Yaşadıklarını emniyette çalışan bir yakınına anlatan Coşgun, 'adli para cezası' diye kendisinden rüşvet alındığını anlayınca Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayette bulundu. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, bahsi geçen polisi gözaltına aldı.

Çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar

İzlenen kamera kayıtlarında, polis memuru Sadık İ.’nin 800 TL’yi rüşvet olarak aldığı, paranın bir kısmını diğer bir polis memuru olan Erol E.’ye verdiği ortaya çıktı. Polis Erol E.’nin kameralara yansıyan görüntüsünde ise parayı alıp cebine koyduktan sonra sinkaflı bir el hareketi yaptığı da göze çarptı. İlgili polisler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

“El hareketi zoruma gitti”

Zafer Coşgun, "Cebimdeki parayı almaları değil, en çok zoruma giden o yaptıkları el hareketi oldu" dedi.