Vatandaştan MİT'e: "Beni soruşturuyor musunuz?"

Son yıllarda MİT'in internet sitesi çok yoğun bir şekilde ziyaret ediliyor. İş başvurusu yapanlar ve ihbarda bulunanların sayısı da hayli fazla...

Güncellenme 26 Şubat 2019 13:04

MİT’in internet sitesi 2018’de bir milyon ziyaretçi tarafından tıklandı. Siteyi ziyaret eden vatandaşlar; ihbar, kariyer ve bilgi edinme amaçlı başvurularda bulundu.

6 bin başvuru işleme alındı

Başvurular ciddi bir şekilde incelemeye alındı. Terör örgütleri FETÖ, DEAŞ ve PKK’ya yönelik ihbar ve bilgilerle ilgili özel çalışmalar yürütüldü.

Bu kapsamda ihbarlardan 6 bini işleme alınarak ilgili güvenlik birimleriyle paylaşılarak operasyona dönüştürüldü. Bu sayede FETÖ ile irtibatı bulunan kripto isimler tespit edilerek haklarında adli süreç başlatıldı. PKK ve DEAŞ’a da yurt içi ve yurt dışında operasyonlar yapıldı.

Örgütler zayıfladı, ihbarlar azaldı

Kuruma gelen ihbar sayısında bir önceki seneye göre azalmanın olması dikkatlerden kaçmadı. Başarılı operasyonlarla örgütlerin zayıfladığı ve daha az ihbar gelmeye başladığı belirtildi.

“Hakkımda bir soruşturma yürütüyor musunuz?"

OHAL sonrası çıkarılan KHK sonrası geçen 7 aylık süre zarfında, "Kamuya alımda güvenlik tahkikatları sonucum nasıl çıktı?”, “MİT'in çalışma koşulları nasıl?", "Beni MİT'e alır mısınız?", "Hakkımda bir soruşturma yürütüyor musunuz?" tarzında sorular için toplam 3 bin 262 bilgi edinme başvurusu yapıldı. Bu kapsamda yapılan başvurulardan bin 504’üne cevap verildi.

Yıllara göre MİT’e iş başvurusu

Milli güvenlik konusunda başarılı çalışmalara imza atan MİT’te çalışmak isteyen vatandaş sayısı da geçen yıllara göre daha fazla artış gösterdi.

MİT’e 2018’de başvuranların sayısı 2017 ile aynı oranda oldu. 15 Temmuz'dan sonra vatandaşın devlete hizmet etme isteğindeki artışın MİT'e yönelik iş başvurularına yansıdığı görülürken, başvurularda yaş ortalamasının 20-30 arasında olması dikkati çekti