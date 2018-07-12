Vatandaşlardan Adnan Oktar'a beddua!

Sağlık kontrolünden geçirilen Adnan Oktar, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Güncellenme 12 Temmuz 2018 20:01

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Adnan Oktar ve ekibine yönelik soruşturma kapsamında 235 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Dün sabah erken saatlerde yapılan eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan Oktar akşam saatlerinde sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Bayrampaşa Devlet Hastanesine getirildi. Hastane girişinde hakkındaki iddialar sorulan Oktar, ‘yalan’ demekle yetindi.

Vatandaşlardan tepki

Burada sağlık kontrolünden geçirilen Oktar, daha sonra ifadesi alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne tekrar götürüldü. Bu sırada hastane bahçesinde bulunan vatandaşlar Oktar’a beddua ederek tepki gösterdi. Vatandaşların ‘O kadar insanın kanına girdin’ şeklinde sözlerle tepki gösterdiği Oktar, herhangi bir şey demeden polis aracına bindi.