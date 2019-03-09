Vatandaşlar bedelli ücretini fazla buldu!

Milli Savunma Bakanı Akar, yeni askerlik sistemi ile belirlenen ücret tepki çekti. Vatandaş fiyatların düşürülmesini istedi.

Güncellenme 09 Mart 2019 09:58

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni askerlik sisteminin detaylarını dün açıkladı. Buna göre yeni sistemde, bedellinin ücretinin 31 bin TL olacağı ve her 6 ayda bir fiyatın artacağı belirtildi. Vatandaşlar ise bedelin 31 bin TL olacağını öğrenince sosyal medyadan tepki gösterdi ve bu ücretin düşülmesi için çağrıda bulundu.

Ücret tepkilere neden oldu

Son bedelli yasasında 15 bin TL olan ücret yeni askerlik sisteminde 31 bin 343 TL oldu. 15 bin TL olan son bedellide adaylar 2020 yılının başına kadar askere alınacak. Yeni sistemin kanunlaşması halinde ise adaylar 31 bin 343 TL ödeyerek askere gidecek. İkiye katlanan fiyata sosyal medyadan da tepkiler geldi.

“Memur maaşına gelen zam oranında artacak”

Bakan Akar, "Yeni askerlik sisteminde uygulanacak bedelli askerlik ücreti ise belirlendi. Düzenlemeye göre bedelli askerlik ücreti 31 bin 343 liraya yükseltildi. Bu miktar her altı ayda bir memur maaşına gelen zam oranında artacak. Yurt dışında bulunanlar için paralı askerlik ücreti ise 5 bin 113 euro olarak belirlendi” demişti.

Ücretin düşürülmesi talep edildi

Bedelli askerlik yapmak isteyen vatandaşlar, 31 bin TL ücrete sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Ücretin düşürülmesini isteyen sosyal medya kullanıcıları, 1 ay bedelin de kaldırılmasını talep etti.