Vatandaşın gözü kulağı bu haberde! İşte asgari ücret için öngörülen rakamlar

Asgari ücrete yapılması planlanan zamla birlikte hem işsizlik maaşında hem de AGİ'de artış olacak. Peki asgari ücret için öngörülen zam oranı ne?

Güncellenme 25 Ekim 2018 15:53

Ocak 2019’ta hem çalışanlara hem de çalışmayanların alacağı ücret zamlanacak. Bu kapsamda asgari ücret için görüşmeler yapılırken, sendikalar zammın Ocak beklenmeden yapılmasını istiyor.

Asgari ücret ne kadar olacak?

Şu an 1603 TL olan asgari ücretin zam sonrası net 2 bin TL (brüt 2 bin 532) olacağı iddia edilirken sendikalar bu cüretin 2.500 TL olmasını istiyor. Asgari ücretteki artışla birlikte, çalışanlara ve işsizlere yapılan ödemeler de artacak.

AGİ’de de artış olacak

Çalışanlara her ay verilen AGİ tutarı, medeni duruma ve çocuk sayısına göre değişecek. Şu an 152,21 ile 258,76 lira arasında olan AGİ tutarı, asgari ücretin brüt 2 bin 532 lira olması durumunda, 189,90 ile 322,83 lira aralığına yükseleceği belirtildi.

İşsizlik maaşı da zamlanacak

En düşük 805,63 TL, en yüksek bin 611 lira 28 kuruş olan işsizlik maaşı da, asgari ücretin brüt 2 bin 532 lira olması durumunda en düşük maaş bin 5 lira 11 kuruşa, en yüksek maaş da 2 bin 10 lira 23 kuruşa çıkacağı ifade edildi.

Bu yıl yüzde 14.2 oranında zam yapılmıştı

Asgari ücreti 2018 yılında yüzde 14.2 oranında zam yapılmış ve brüt 2.029,50 lira, net 1.603,12 lira olarak belirlenmişti. Asgari ücretli günlük 67,65 lira alıyor. 1 Ocak 2019 itibariyle yeni asgari ücret geçerli olacak.