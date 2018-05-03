Vatandaşın dört gözle beklediği yasa Meclis'ten geçti!

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, vergi borçlarına af, bayramlar öncesi emeklilere ikramiye ve imar affı kanun tasarılarını kabul etti.

Güncellenme 03 Mayıs 2018 21:38

Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu, emeklilere Ramazan ve Kurban bayramları öncesi ikramiye ödenmesini, Vergi ve prim borçlarının yapılandırılmasını, imar barışı, yaşlılık aylığının 500 liraya çıkarılması, genç girişimcilere Bağ-Kur desteği, üniversitelerden kaydı silinenlere af gibi düzenlemelerini de içeren kanun tasarısını kabul etti.

Bakan Ağbal'dan açıklama

Konuyla ilgili açıklama yapan Maliye Bakanı Naci Ağbal, emeklilere ikramiye düzenlemesinin bütçenin gider tarafında artışa neden olduğunu, bütçe gelirlerinde öngörülenin üzerinde bir performans gerçekleştirebileceğini söyledi. Bakan Ağbal, çalışmaları bu hususları göz önünde bulundurarak yaptıklarını belirtti.

Öğrencilere af

Öğrencilere af çıkarılan Kanun Tasarısı'nda Ramazan ve Kurban Bayramlarında emeklilere biner TL ödeme yapılacak.

Vergi affı

Vergi cezaları ve gecikme zamları, borcun tamamının ödenmesi halinde cezalardan kalan yüzde 50'sinin ve bu cezalara bağlı gecikme zamları tahsilinden vazgeçilecek. Mükellefler gelir ve kurumlar vergi matrahlarını artırabilecekler. Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri işletme kayıtlarında yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşları defterlerine kaydedebilecekler. Sosyal Güvenlik Kurumu borçları ile ilgili idari para cezasına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi feri alacaklardan vazgeçilecek.

İmar kanunu

İstanbul Boğaz ve İstanbul tarihi yarımada imar barışı kapsamı dışına çıkarıldı. Kanun Tasarısı'nın önümüzdeki hafta TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesi bekleniyor.