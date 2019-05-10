Vatandaşı üzen haberle ilgili bakanlıktan açıklama geldi!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ambalajlı ürünlerden ücret alınacağına dair ortaya atılan iddiaların asılsız olduğunu duyurdu.

Güncellenme 10 Mayıs 2019 10:31

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ambalajlı ürünlerden ücret alınacağına dair ortaya çıkan haberlerin asılsız olduğu belirtildi.

Vatandaştan ücret alınmayacak

Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın kuruluşlarında "geri kazanım katılım payı" ile ilgili haberlerin yer aldığı vurgulandı. Geri Kazanım Katılım Payı uygulamasının 29 Kasım 2018'de TBMM'deki tüm siyasi partilerin mutabakatıyla kabul edildiği hatırlatılan açıklamada, bu uygulamanın katılım payına tabi ürünleri piyasaya süren işletmeleri ilgilendiren bir uygulama olduğu, ambalajlı ürünler için vatandaştan ücret alınacağı yönündeki haberlerin doğru olmadığı ve vatandaştan herhangi bir ücret alınmasının asla söz konusu olmadığı kaydedildi.

“İsrafın önüne geçilecektir"

Açıklamada, 2005'ten beri ambalaj atıkları ile akü, pil, lastik, madeni yağlar, elektronik eşya gibi özel atıkların yönetimi konusunda Bakanlığın yetkilendirdiği kuruluşların faaliyet gösterdiği belirtilerek, şu bilgiler verildi:

"Bakanlığımızca yapılan tüm iyileştirme çalışmalarına rağmen bugüne kadar atık toplanmasında hedeflenen artış sağlanamamıştır. Bu nedenle, çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik düzenlemelerin yer aldığı Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 10 Aralık 2018'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu değişiklikle atıkların azaltılması ve geri dönüşümün sağlanabilmesi için bahse konu ürünleri üreten/ithal eden/piyasaya süren işletmelerden ürünün cinsine göre Geri Kazanım Katılım Payı tahsil edilecektir. Gelecek nesillere daha temiz, çevreci ve yaşanabilir şehirler bırakmak hedefiyle yürütülen bu çalışmayla atık yönetiminin daha etkin bir şekilde yapılması sağlanacak, israfın önüne geçilecektir."