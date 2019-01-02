Vatandaş ücretli poşet uygulamasına ne diyor?

Yeni yıl itibarıyla geçilen ücretli poşet uygulamasından vatandaş memnun.

Güncellenme 02 Ocak 2019 10:12

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın aldığı karar ile 1 Ocak itibarıyla ülke genelinde doğanın kirlenmesini önlemek amacıyla market poşetleri ücretli hale geldi. Vatandaşlar yaptıkları alışveriş karşılığında poşet ücreti öderken bazıları da yanlarında getirdikleri poşetleri kullandı. Kalınlığı 15 mikronun altında olan poşetlerin ücretsiz olacağı belirtildi.

“Geç kalınmış bir uygulama”

Doğayı korumak nedeni ile başlatılan uygulamayı yerinde bulan Edirneli vatandaşlar, ücretli poşet uygulamasını yerinde bularak geç kalınmış bir uygulama olduğunu dile getirdi.

“Uygulamayı destekliyorum”

Markette yaptığı alışveriş sonrası aldığı ürünleri 25 kuruşa aldığı poşete koyan Harun Kalender, yaptığı alışveriş sonrası aldığı ürünleri koymak için 2 liralık poşet aldığını, poşetin paralı olduğunu unuttuğunu, yoksa evden poşet getireceğini, çevreyi ve doğayı korumak için başlatılan bu uygulamayı desteklediklerini söyledi.

“Doğa korunmuş olacak”

Market alışverişine bez poşet ile gelen Ayşe Demirdal ise uygulamayı doğru bulduğunu, bu sayede doğanın korunmuş olacağını, alışveriş yapmaya yanındaki poşetle geldiğini belirtti.

“Standart dışı poşetler ücretsiz”

Edirne’de ücretli poşet uygulamasına geçen işletme sahibi Rifat Mitrani, belirtilen şartlarda olan poşetlerden ücret almaya başladıklarını, devletin vermiş olduğu bir standart olduğunu, bu standart doğrultusunda 25 kuruş aldıklarını, gramajı düşük satın alınan ürünlere konulan poşetlerden ücret almadıklarını, bununla ilgili gramaj olarak sınır olduğunu, gramajı düşük olan poşetlerin bedelsiz olduğunu, uygun olanlardan ise 25 kuruş ücret aldıklarını söyledi.