Vatandaş, Pana Yapı'dan onlar da Selimoğlu'ndan şikayetçi

Yapımcı Raci Şaşmaz'ın sahibi olduğu Pana Yapı, Selimoğlu İnşaatı nitelikli dolandırıcılıkla suçladı.

Güncellenme 03 Nisan 2018 10:26

Kadıköy'e bağlı Fikirtepe, İstanbul'da kentsel dönüşümün deyince akıllara gelen ilk semt. Bu bölgede tam altı yıldır kentsel dönüşüm çalışmaları yürütülüyor. Dönüşüm sürecinde mali yetersizliğe düşen firmalar binlerce konutzede ortaya çıkardı. Bunun en sonra örneği ise Pana Yapı oldu.

Hak sahipleri mağdur oldu

Pana Yapı bünyesine ait iki şantiyede işleri durdurdu. Firmadan kira yardımı dahi alamayan hak sahipleri mağdur durumuna düştü. Hak sahiplerinin yanı sıra ev almak isteyen müşterilerinde hevesi kursağında kaldı.

Şirket hakkında suç duyurusunda bulunuldu

Adı uzun zamandır Kurtlar Vadisi serisi ile anılan şirketin inşaat sektörüne girdikten sonra yaklaşık 1000 aileyi mağdur ettiği ortaya çıktı. Hak sahipleri ve ev almak için ödeme yapanlar bir an önce inşaatların bitmesini bekliyor. Mağdurlar geçtiğimiz günlerde şirket hakkında suç duyurusunda da bulunmuştu.

Pana Yapı, Selimoğlu İnşaat’tan şikayetçi oldu

Firma vatandaşlarla yaptığı kat karşılığı anlaşmaya rağmen firmanın sorumluluklarını yerine getirmediği ortaya çıktı. Konutzedelerden sonra bir suç duyurusu da firmadan geldi. Pana Yapı'nın Yönetim Kurulu Başkanı Raci Şaşmaz, dönüşüm projelerini yapan Selimoğlu İnşaat firmasının eski üst düzey yöneticilerini dolandırıcılıkla suçladı. Firma tarafından savcılığa verilen dilekçede çalışanlar için “şirketlerin içini boşaltarak kendilerine ve yakınlarına fahiş maddi kazanımlar sağlamışlardır” ifadesine yer verildi.

Raci Şaşmaz’dan duyuru

Raci Şaşmaz, Selimoğlu şirketine dair yaptırdığı hukuki ve mali denetlemeler sonucu ortaya vahim sonuçlar çıktığını, bu sonuç üzerine şirketinin eski üst düzey yöneticileri K.U, Y.U ve N.T başta olmak üzere nitelikli dolandırıcılık suçunu işlemiş olduğunu düşündüğünü, bu kişiler hakkında emniyete ve savcılığa şikayette bulunduğunu, incelemelerde şirketinin ve şirketine güvenen şahısların nitelikli dolandırılması, güvenin kötüye kullanması suçları başta olmak üzere elde edilen güçlü bulguları adli makamlarla paylaştıklarını, şüphelilerin Fikirtepe’de yeni projeler için halen rant peşinde olduklarına dair bir takım bulgular tespit ettiklerini, başka kişilerin mağdur edilmemesi için bu duyuruyu yapma gereği duyduğunu belirtti.