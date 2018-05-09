Vatandaş Gül'e böyle seslendi! Reisime hainlik yaptın

Eski bakanın cenazesine katılan Abdullah Gül'e bir vatandaştan beklenmedik bir tepki geldi.

Güncellenme 09 Mayıs 2018 15:25

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Adapazarı'nda eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Cevat Ayhan'ın cenazesine katıldı. Cenazeye katılan bir vatandaş Gül'e hitaben, "Vatana hainlik yapanlarla iş birliği yapıyorsun. Reisime hainlik yaptın" ifadelerini kullandı.

Sekiz yıldır komadaydı

Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Cevat Ayhan, 8 yıl önce geçirdiği beyin kanaması sonrası bitkisel hayata giren ve önceki gün 80 yaşında hayatını kaybetti. Ayhan'ın cenazesi Ankara'da düzenlenen törenin ardından Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki evine getirildi.

Gül de cenazeye katıldı

Buradaki cenaze namazına Abdullah Gül'ün yanı sıra Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Eski Tarım Bakanı Sami Güçlü, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik, Türkiye Ziraat odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, MHPSakarya Milletvekili Zihni Açba, CHP Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze namazını Erbaş kıldırdı

Cenaze namazını kıldıran Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Eşiyle dostuyla, akrabalarıyla, arkadaşlarıyla birlikte yaşadı hayatı boyunca" dedi.

Vatandaştan Gül'e tepki

Cenaze namazının ardından tabut omuzlarda taşınarak cenaze aracına konuldu. Bu sırada kalabalığa yaklaşan ismi öğrenilemeyen yaşlı bir kişi Abdullah Gül'e, "Vatana hainlik yapanlarla iş birliği yapıyorsun. Reisime hainlik yaptın" diye bağırarak tepki gösterdi. Gözaltına alınan kişi polis otosuna götürülürken, "Reisime ihanet ettiği için bağırdım" dedi.