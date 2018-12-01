Vatandaş bit pazarına gitmek için uyumuyor!

Bit pazarından alışveriş yapan vatandaş da, satış yapan tezgahtar da çok memnun. Herkes aradığı her şeyi burada bulabiliyor. İşte İstanbul'un bilinmeyen yüzü...

Güncellenme 01 Aralık 2018 12:58

Aranılan her türlü ürünün, istenilen her fiyattan bulunduğu bit pazarındaki esnaflar, gece yarısı itibarıyla çalışmaya başlıyor. Bit pazarında alışveriş yapanların çoğu ise üniversite öğrencileri. Kendilerine uygun eşyaları alabilmek için sabahın erken saatlerinde buraya geldiklerini belirten vatandaşlar, buradaki ucuzluğun çok cazip olduğunu vurguladı.

Ucuzluktan herkes memnun

Pazara sabahın erken saatlerinde alışveriş için gelen öğrenci Oğuzhan Yılmaz, ucuz ürünlerin kendileri için cazip olduğunu, bit pazarına ilk olarak iki sene önce geldiğini, insanların burayı ucuz olmasından dolayı sevdiğini, bu nedenle ilgi ve talebin çok yüksel olduğunu, buraya gelmek için uyumadığını, alışverişini yaptıktan sonra uyuyacağını, buranın cazibesi olduğunu, birçok eşyanın burada bulunduğu için avantajlı olduğunu, ucuzluğun kendisini memnun ettiğini söyledi.

Gece yarısı tezgah kuruluyor

Pazarda yıllardır tezgahtar olarak çalışan Ercan Fidan, pazarda ürün çeşitliliği olduğunu, ne bulursalar onu sattıklarını, Pazar günü satış yaptıkların, geçim sıkıntısı nedeni ile gecenin 2’sinde burada olduklarını, çöpten ve hurdadan bulunan eşyaların burada satıldığını, buradaki gençlerin çoğunun Anadolu Üniversitesinden geldiğini, onların da ticaret amaçlı geldiğini, kendilerine buradan bir şeyler bulup internet üzerinden sattıklarını, hem okuyup hem de sattıklarını, burada istenilen her şeyin bulunduğunu, sıfır ve ikinci el eşyaların olduğunu, 100 liraya bir bot alacağına gelip buradan 10 liraya alanlar olduğunu, buranın gariban yeri olduğunu belirtti.

Nostaljik eşyalar da satılıyor

Pazarda alışveriş yapmak için sabahın 6’sında kalktıklarını ifade eden Ayşenur Civil da, dışarıdan bir şey alınca 50-60 lira para verdiklerini, burada ise 5 lira verdiklerini, kullanılmış eşyalar olduklarını ama yıkanıp temizlenince kendisinin de kullanabildiğini, bu neden burayı tercih ettiğini, daha önceden birkaç tane kazak aldığını, daha önce nostaljik eşyalar aldığını, memnun olduğu için defalarca geldiğini söyledi.