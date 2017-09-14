Vatan Şaşmaz'ın yayınlanan reklam filmleri büyük tepki çekti

Filiz Aker tarafından bir otel odasında öldürülen Vatan Şaşmaz'ın yeniden yayımlanan 'doğrudan satış' reklamları sosyal medyada büyük tepki aldı.

Güncellenme 14 Eylül 2017 12:29

Akşam'da yer alan habere göre, İstanbul Beşiktaş'ta bir otelde Filiz Aker tarafından vurularak öldürülen Vatan Şaşmaz'ın çektiği 'doğrudan satış' ile ilgili reklam filmi bazı kanallar tarafından tekrar gösterilmeye başlandı. Sosyal medya kullanıcıları tarafından fark edilen reklama tepki gösterildi.

Reklam filmi, izleyiciler tarafından fark edilirken, olaya sosyal medyadan tepki geldi. Ailenin konuyla ilgili yasal işlem başlatıp başlatmayacağı henüz bilinmiyor. (Akşam)