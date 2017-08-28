Vatan Şaşmaz'ın ölümüyle ilgili acı gerçek

Dün gece Filiz Aker tarafından bir otel odasında öldürülen ünlü sunucu Vatan Şaşmaz doğacak bebeğinin cinsiyetini cinayetten bir gün önce öğrenmiş.

Güncellenme 28 Ağustos 2017 11:03

Ünlü sunucunun 2 yıl önce evlendiği Yasemin Adalı'nın 4 aylık hamile olduğu öğrenildi. Acı haberi ailesinin yanında Tarsus'ta tatildeyken öğrenen Yasemin Adalı, İstanbul'a gelmek için yola çıktı. Vatan Şaşmaz'ın, otel odasında korkunç bir cinayete kurban gitmeden sadece bir gün önce doğacak çocuğunun cinsiyetini ögrendiği ortaya çıktı.

Vatan Şaşmazın eşi 4 aylık hamileydi

VATAN ŞAŞMAZ EŞİ VE EVLİLİĞİ İÇİN NELER SÖYLEMİŞTİ?

Vatan Şaşmaz, 2015 yılında özel bir TV programına konuk olmuştu. Şaşmaz programda eşi Yasemin Adalı ile evlilik sözleşmesi yaptıklarını ve çocuk istediğini söylemişti.

İşte Vatan Şaşmaz’ın 29 Eylül 2015’te yaptığı açıklamalarından satır başları…

“BABA OLMAYI ÇOK İSTİYORUM”

-Baba olmayı çok istiyorum. Çocuk kararı olmasaydı evlenmez baraber yaşamaya devam ederdim. Ben de eşim de evlilik meraklısı insanlar değiliz. Artık 20’li yaşlarda da değiliz. Ben 41 yaşındayım, eşim 38. Belli bir yaştan sonra evlenmenin bir esprisi kalmıyor. Önemli olan aile olabilmek.

“EVLİLİK SÖZLEŞMESİ YAPTIK”

-Eşimle evlilik sözleşmesi yaptık. Biz ne kadar bir aile de olsak herkes bir birey… Herkesin kendi yatırımları ve kendi devam ettirdiği kazanımları var. Ben onun haklarını da korumak için evlilik sözleşmesi istedim. Eşim köklü bir aileden geliyor, onun da varlıkları var. Onun da kendi haklarını koruması için ben özellikle evlilik sözleşmesi istedim. Eşim evlilik sözleşmesini teklif ettiğimde bozulmadı. Ben ona bunun gerekliliğini anlattım.