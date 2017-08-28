Vatan Şaşmaz'ın cenazesi adli tıpa gönderildi

Dün gece lüks bir otelde ölü bulunan sunucu Vatan Şaşmaz ve Filiz Aker'in cenazeleri adli tıpa gönderildi.

Güncellenme 28 Ağustos 2017 10:57

Vatan Şaşmaz ve Filiz Aker’in cenazeleri Şişli Hamidiye Etfal eğitim ve Araştırma Hastanesinden çıkarılarak adli tıp kurumuna gönderildi. Şaşmaz ve Aker’in cenazeleri aynı araçla adli tıp kurumuna gönderildi.

Beşiktaş’ta bulunan 5 yıldızlı lüks bir otel odasında ölü bulunan Vatan Şaşmaz ve Filiz Aker’in cenazeleri, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinden çıkarılarak adli tıp kurumuna gönderildi. Şaşmaz ve Aker'in aynı cenaze arabasına konduğu dikkat çekerken, yakınlarının ağladığı görüldü.

VATAN ŞAŞMAZ'IN CENAZESİ İÇİN TARİH VE YER BELLİ OLDU

Yapımcı ve menajer Polat Yağcı, kişisel Instagram hesabı üzerinden dün gece öldürülen ünlü sunucu ve oyuncu Vatan Şaşmaz'ın cenazesinin ne zaman kaldırılacağını duyurdu.

Yağcı, yaptığı paylaşımda "Sevgili Vatan Şaşmaz'ın cenazesi, 29 Ağustos Salı günü öğlen namazına müteakiben Güzeltepe Birlik Camii'nde (Nato Yolu Ata 2 Sitesi Karşısı Çengelköy / Üsküdar) sonrasında Çengelköy Mezarlığı'na defnedilecektir." ifadelerini kullandı. (Milliyet)