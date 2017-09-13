Vatan Şaşmaz'a büyük ayıp!

Beşiktaş'ta bir otelde Filiz Aker tarafından öldürülen Vatan Şaşmaz'ın çektiği "doğrudan satış" ile ilgili reklam filmi bazı kanallar tarafından tekrar gösterilmeye başla

Güncellenme 13 Eylül 2017 12:47