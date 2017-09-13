Vatan Şaşmaz'a büyük ayıp!
Beşiktaş'ta bir otelde Filiz Aker tarafından öldürülen Vatan Şaşmaz'ın çektiği "doğrudan satış" ile ilgili reklam filmi bazı kanallar tarafından tekrar gösterilmeye başla
Geçtiğimiz ay eski manken Filiz Aker tarafından Beşiktaş'ta bir otelde silahla vurularak öldürülen Vatan Şaşmaz'ın "doğrudan satış" ile ilgili çektiği reklam filmi vefatından sonra tekrar yayına alındı.
Ölüm üzerinden kazanç sağlamaya çalışan kanal yöneticilerine sosyal medyadan tepki geldi. Bazı kanallarda görülen reklam filmi, izleyiciler tarafından fark edildi.
Ailenin konuyla ilgili yasam işlem başlatıp başlatmayacağı henüz bilinmiyor.
Kaynak: Yeni Şafak