Vatan Şaşmaz son yolculuğuna uğurlandı

Beşiktaş'ta bir otel odasında ölü bulunan ünlü sunucu Vatan şaşmaz bugün Güzeltepe Birlik Cami'den son yolculuğuna uğurlanıyor.

Güncellenme 29 Ağustos 2017 13:25

Vatan Şaşmaz'ın ailesi, sanatçı dostları ve sevenleri, Beşiktaş'ta otel odasında korkunç bir cinayete kurban giden ünlü sunucuya son görevlerini yerine getirmek için bir araya geldiler.

Sırtından 4 kurşunla vurularak öldürülen ünlü sunucunun cenazesi namazın kılınacağı Güzeltepe Birlik Camii'ne götürüldü. Şaşmaz'ın cenazesi burada öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Çengelköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

EŞİ VE ANNESİ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Güzeltepe Birlik Camii'nin avlusu namaza yaklaşık bir saat kala dolmaya başladı. Vatan Şaşmaz'ın annesi Safiye Şaşmaz ve eşi Yasemin Adalı’nın ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Anne Şaşmaz ile eşi Adalı, burada bir sandalyede otururken gözyaşlarını tutamadıkları görüldü.

Oldukça bitkin olan Yasemin Şaşmaz'ın kayınvalidesi Safiye Şaşmaz ile el ele tutuşarak töreni beklediği görüldü.

"BEBEĞİN CİNSİYETİ ERKEKTİ"

Melike Öcalan, cenaze töreninde yakın arkadaşı Vatan Şaşmaz'la ilgili konuştu. 37 yaşındaki sunucu ve oyuncu "Çok çalışkan, ailesine bağlıydı. Eşini çok sevdiğini biliyorum. Son dönemlerde yaptığımız konuşmalara göre bebek istediğini biliyorum. Doğru ve iyi bir evliliği vardı. Bebeğinin cinsiyeti erkekti. Bu konuşmayı yapmak benim için çok zor. Bir otel odasında her şey göründüğü gibi olmayabilir. Bu insan tanınmış biri. Eşini, ailesini ve doğacak bebeğini korumak için tabii ki ortada bir yerde görüşemez. Mutlaka iyi niyetiyle, korumak için gitmiştir. Tüm Türkiye'nin başısağolsun" ifadelerini kullandı.

SON SAHNEYİ BİRLİKTE OYNAMIŞLARDI

Vatan Şaşmaz'ın oynadığı dizideki rol arkadaşı ve son sahnede birlikte yer aldığı Ferdi Akarnur da erken saatlerden itibaren camideydi. Şaşkınlığını gizleyemeyen Akarnur, "10 yıldır çalışıyoruz. Hiç kimseyi kırmamış bir insan. Ağzından bugüne kadar kötü bir laf duymadık. Bu nasıl bir şey. Aklımız hayalimiz almadı" şeklinde konuştu.