Vatan Şaşmaz, son kez Çocuklar Duymasın'da!
Bir otel odasında Filiz Aker, tarafından öldürülen Vatan Şaşmaz'ın, Çocuklar Duymasın'daki son sahnesi yayınlandı. Şaşmaz'ın "Ne olacak Fenerbahçe'nin hali" son sözü oldu
27 Ağustos'ta cinayete kurban giden Vatan Şaşmaz'ın rol aldığı 'Çocuklar Duymasın' yeni bölümüyle ekranlardaydı. Dizinin dün akşamki bölümünde Vatan Şaşmaz son kez izleyici karşısına çıktı. Şaşmaz'ı görenler gözyaşlarını tutamadı.
"NE OLACAK FENERBAHÇE'NİN HALİ?"
Şaşmaz'ın sahnelerinin yayınlandığı anlarda sosyal medya da ünlü sunucuyu konuştu. Vatan Şaşmaz'ın Dizideki son sözleri ise "Ne olacak bu Fenerbahçe'nin hali Haluk Abi" oldu...