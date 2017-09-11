Vatan Şaşmaz, son kez Çocuklar Duymasın'da!

Bir otel odasında Filiz Aker, tarafından öldürülen Vatan Şaşmaz'ın, Çocuklar Duymasın'daki son sahnesi yayınlandı. Şaşmaz'ın "Ne olacak Fenerbahçe'nin hali" son sözü oldu

Güncellenme 11 Eylül 2017 12:21