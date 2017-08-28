Vatan Şaşmaz cinayetinin sır perdesi aralanıyor

Vatan Şaşmaz'ı öldüren Filiz Aker'in sunucuyla WhatsApp üzerinden 'son bbir kez görüşmek için' iletişim kurduğu ve onu otele davet ettiği öğrenildi.

Güncellenme 28 Ağustos 2017 16:16

Saplantılı bir aşkın sonucunda yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle, ünlü sunucu Vatan Şaşmaz’ı öldürdükten sonra intihar eden eski manken Filiz Aker’in Xanax isimli ilacı kullandığı ve her gün düzenli olarak aldığı bu ilacın üzerine olay günü alkol aldıktan sonra cinayeti gerçekleştirdiği ve intihar ettiği öğrenildi.

Milliyet'te yer alan habere göre, uzun bir dönemden beri psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen Aker’in, olayı gerçekleştirdiği bulundurma ruhsatlı silahın ruhsatını alırken özel bir psikaytri kliniğinden temin ettiği raporla ruhsatı aldığı öne sürülürken, silahın otele sokulması ise polis tarafından büyük bir güvenlik açığı olarak ifade ediliyor.

Xanax ile birlikte allkol kullandı

İstanbul Beşiktaş’ta ki Conrad otelde dün akşam saatlerinde, otelin 10.katındaki 1130 numaralı odada ünlü sunucu Vatan Şaşmaz'ı (43) öldürdükten sonra cinayette kullandığı aynı silahla kafasına ateş ederek intihar eden eski manken Filiz Aker (54) in psikolojik tedavi gördüğü ve bu tedaviler kapsamında düzenli olarak her gün kullandığı Xanax ilacını olay günüde kullanıp ardından alkol aldıktan sonra çıktığı 10. kattaki odada olayı gerçekleştirdiği öğrenildi.

Amerika'dan İstanbul'a dönüp otele yerleşti

Şaşmaz ile 2009 yılında yaşadığı kısa süreli ilişkinin ardından Şaşmaz’a karşı saplantılı bir döneme giren ve en son İranlı milyarder eşinden boşandıktan sonra Amerika’da yaşamaya başlayan eski manken Aker’in Temmuz ayının son günlerinde İstanbul’a gelip Conrad Otel’deki 1130 numaralı odaya yerleştiği öğrenildi.

Şaşmaz ile ilişkisini devam ettirmek isteyen ve zaman zaman ünlü sunucuyu arayarak tehditkarvari konuşmalarda yaptığı öğrenilen Aker’in, 5 yıla yakın bir süre psikolojik tedavi görüp psikiyatrik ilaçlar aldığı ve olay günüde yeğeni Dora Ercan ve eşiyle otelin lobisinde bir süre oturup alkol aldıktan sonra olay saatini beklediği ve ardından çıktığı özel odasında olayı gerçekleştirdiği öğrenildi.

'Son bir kez görmek için' otele çağırdı

Şaşmaz ile WhatsApp programı üzerinden mesajlaştığı ve ünlü sunucuyu odasına son bir kez görüşmek üzere çağırdığı öğrenilen Aker’in, olay sırasında kullandığı ve bulundurma ruhsatlı olduğu öğrenilen silahın otele sokulması ise polis tarafından büyük bir güvenlik açığı olarak değerlendiriliyor.

Büyük güvenlik açığı

Bulundurma silahların sadece verilen şahısın ikamet ve ticarethanelerinde bulundurulabileceğini ve taşınamayacağını ifade eden emniyet yetkilileri, bulundurma bir yana taşıma ruhsatlı silahların bile böyle lüks mekanlara sokulmasının yasak olduğu bir otele böyle bir silahın sokulmasının güvenlik açığını ortaya koyduğunu ifade etti.

Soruşturma safhasında otel yönetiminin kendilerine, Aker’in otele ne zaman ve nasıl gelip yerleştiği yönünde de yardımcı olacak bilgiler verme yönünde imtina gösterdiğini ifade eden polis kendi araştırmalarına göre eski mankenin Temmuz ayı sonunda Amerika’dan İstanbul’a gelerek otele yerleştiği bilgisine ulaştı.







Ana SayfaSon DakikaYazarlarVideoFoto Galeri Daha Fazla HaberArşivArabaAstrolojiBebek ÇocukBilgi YarışmasıBlogCaddeCafeCumartesiÇizerlerDünyaEklerEğitimEkonomiFinansGündemHava YolHayatKadınKişisel BakımKitapKonut - EmlakKültür - SanatMagazinYol DurumuModaMolaMutfakOtomobilOyunOyun DünyasıPazarSağlıkSinemaSiyasetSporTatilTeknolojiTelevizyonYorumKıbrıs HaberleriBorsaBültenİletişimKünyeMilliyetEmlak.comMobil MilliyetReklamSizdenSizeRSSSitene EkleKampanya Sözleşmesi©Copyright 2017 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

« önceki haber