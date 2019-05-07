Vatan Partisi'nden seçim açıklaması! Adayları geri çekilecek mi?

YSK'nın seçim iptali kararı sonrası gözler ittifak dışındaki partilere çevrildi. Peki, Vatan Partisi'nin adayı geri çekilecek mi?

Güncellenme 07 Mayıs 2019 11:51

YSK'nın tartışmalı iptal kararının ardından gözler İttifak dışından seçime katılan adaylara çevrildi. Kimin çekilip kimin çekilmeyeceği tartışılırken 31 Mart seçimlerinde 17 bin 377 Vatan Partisi adayı İlker Yücel'den "Yeniden aday olup olmayacağımı parti yönetimi karar verecek" açıklaması geldi.

İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yeniden yapılması kararının ardından gözler. Cumhur ve Millet İttifakının dışındaki adaylara çevrildi.

Vatan Partisi’nin adayı çekilecek mi?

Bazı bağımsız ve muhalefet partisi adayları Yüksek Seçim Kurulu'nun kararına “hukuksuzluk” diyerek Ekrem İmamoğlu yönünde çekildiğini açıklarken Saadet Partisi, DSP ve Vatan Partisi'nin nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.

“Bizim tutumumuz buna bağlıdır”

Vatan Partisi adayı İlker Yücel, yeniden aday olup olmayacağının partisinin Merkez Karar Kurulu toplantısından sonra belirleneceğini söyledi.

Yücel, “Ama şunu söyleyebilirim: AK Parti Türkiye'yi tek başına yönetemiyor. Bir seçim bile yapamıyor. Türkiye'nin önündeki sorunları ağırlaştırıyor. CHP ise Abdullah Gül, Davutoğlu cephesiyle girdiği dirsek teması ve ‘Selahattin Demirtaş'ın ılımlı çizgisi' diyerek övdüğü HDP ittifakı sebebiyle vahim bir hatanın içerisindedir. Her iki durumda değişiklik var mı? Bizim tutumumuz buna bağlıdır” dedi.