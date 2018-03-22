Vatan Partisi hangi partilerle ittifak yapacak?

Doğu Perinçek, Vatan Partisi'nin Türkiye'yi refaha çıkaracağını iddia etti.

Güncellenme 22 Mart 2018 17:12

Eşi Şule Perinçek'le birlikte Çakabey Kitap Günleri'ne katılan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı. Perinçek yaptığı konuşmada Vatan Partisi'nin Türkiye'yi refaha çıkaracağını, CHP veya AK Parti ile ittifak yapmayı düşünmediklerini söyledi.

Türkiye'nin üç büyük meselesi olduğunu söyleyen Perinçek, bunlardan birincisinin vatanın bütünlüğü, teröre karşı mücadele olduğunu bunu en iyi Vatan Partisi'nin yapacağını söyledi.

"Terörü temizleyeceğiz"

Bütün Suriye ve Irak'ın kuzeyinden terörün temizleneceğini belirten Perinçek, Vatan Partisi'nin terörle mücadeleyi başarı ile yürüteceğini, Suriye, İran, Rusya dostluğunu hatta Çin dostluğunu en iyi şekilde devreye sokacak parti Vatan Partisi olduğunu, AK Parti'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuda zorluk çektiğini, çok hassas bir noktaya gelindiğini, Türkiye'ye yönetmeye talip olduklarını söyledi.

Üretim ekonomisine geçiş

İkinci meselenin ise Türkiye'nin üretim ekonomisine geçişi olduğunu vurgulayan Perinçek, bunu Vatan Partisi'nin sağlayacağını belirtti. Perinçek üçüncü meselenin ise aydınlanma ve laiklik olduğunu belirterek Vatan Partisi olarak Türk milletinden yetki istediklerini söyledi.

"Biz Türkiye'nin yönetimine talibiz"

Vatan Partisi'nin Amerika'nın, FETÖ'nün, PKK'nın, HDP'nin bulunduğu cephede olmasının mümkün olmayacağını belirten Perinçek, "Kollarına HDP'yi takarak, dolaysıyla PKK'yı takarak ve FETÖ'yü takarak olmaz. Bu ittifak projesi Amerika merkezli. Bunu CHP yapıyor. Bizim, onlarla birlikte olmamız düşünülemez. Çünkü savaşıyoruz. Bir yandan PKK ile savaşıyoruz, diğer taraftan savaştığımız gücü CHP hükümet yapmak istiyor. Biz orada olmayız. Tayyip Erdoğanlarla da olmayız çünkü hem bu savaşı en hızlı şekilde, en az kayıpla başarıya ulaştıracak siyasetleri yürütemiyorlar. İkincisi, laiklik ve aydınlanma konusundaki karanlıkçı tutumları bizim onlarla beraber olmamıza engel olur. Biz Türkiye'nin yönetimine talibiz ve göreceksiniz vatan bütünlüğünü sağlayacak, üretim ekonomisine geçecek, aydınlanmayı Atatürk devrimini tamamlayarak zafere ulaştıracak bir hükümet, önümüzdeki iki yıl içerisinde kurulacak. Bunun merkezinde de Vatan Partisi olacak" dedi.