Vatan Partisi: Anket terörü var

Vatan Partisi, anket şirketlerinin manipülasyon yaptığını ve suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Güncellenme 31 Mayıs 2018 11:58

Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan, anket şirketlerine manipülasyon yaptıkları iddiası ile suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Anket terörü iddiası

Reyhan, anket şirketlerinin vatandaşları arayarak seçimlere girecek partiler arasında Vatan Partisi'nin yer almadığını söylediklerini, Türkiye'nin anket terörüyle karşı karşıya kaldığını söyledi.

Vatan Partisi’ne yer vermiyorlar iddiası

Aydınlık'ın haberine göre, ANDY-AR ve NCM isimli araştırma şirketlerinin seçim anketlerinde yer alan sorularda Vatan Partisi'ne yer vermediğini, ne medya sansürünün ne de anket şirketlerinin terörü başarılarını engelemeyeceklerini belirtti.

Basınla paylaşılacak

Başka anket şirketleriyle ilgili de benzer duyumlar aldıklarını belirten Reyhan, belgelendirdikçe onları da basınla paylaşacağını, vatandaşlarımızdan da benzer durumlarla karşılaştıklarında belgesiyle birlikte bize ulaştırmalarını istediklerini söyledi.

Korkuyorlar

Reyhan, partinin bu şirketlerle ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunacağını, bu şirketlerin ruhsatlarının iptalini talep edeceklerini, ne medyanın sansürünün ne de anket şirketlerinin terörü Vatan Partisi'nin ve cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek'in başarısını engelleyemeyeceğini, Türkiye'nin Amerikancı olmayan biricik çözümünü temsil ettiğini, korku ve sansürün sebebinin bu olduğunu belirtti.