Vatan Gazetesi de kapanıyor!

Demirören Medya Grubu’nun 2011’de Doğan Medya Holding'ten satın aldığı Vatan Gazetesi yarından itibaren kapanıyor.

Güncellenme 31 Ekim 2018 14:59

Demirören Medya Grubu’nun 2011’de satın aldığı Vatan Gazetesi kapanıyor. Gazete yarın son kez okuyucusu ile buluşacak. Vatan Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Yuvacan çalışanlara "Bugün son baskıyı yapıyoruz" dedi.

Doğan Medya Holding bünyesinde 2002’de kurulan Vatan Gazetesi, 2011’de Milliyet ile birlikte Demirören Medya Grubu'na satılmıştı.

Gazetenin kapatılacağına dair yapılan açıklama ise şu şekilde:

"Değerli Çalışma Arkadaşlarımız,

Grubumuzun yeniden yapılandırma çalışmalarına istinaden 16 yıldır yayın hayatına devam eden Vatan Gazetesi 1 Kasım 2018 tarihi itibarıyla artık Milliyet Gazetesi'nin hafta sonu eki olarak okuyucusuyla buluşacaktır. Vatan'ın e–gazete uygulaması da devam edecek olup isteyen okuyucular bu mecradan da gazetelerine ulaşabileceklerdir. Gazetevatan.com ise dijital ortamda yayınını sürdürecektir. Kurulduğu günden bugüne kadar özgün çizgisi ile özellikle genç okuyucuların ilgisini çekmeyi başaran Vatan Gazetesi'nin dijital uygulamalarının genç kuşağın bu mecralardaki favorilerinden biri olmayı sürdüreceğine eminiz. Bu stratejik kararımızın yaratacağı ek imkanlar Gazetevatan.com'un daha da güçlü bir şekilde yayıncılık yapmasını sağlayacaktır.

Değerli Çalışma Arkadaşlarımız,

Yukarıda duyurusunu yaptığımız kararımızın Vatan Gazetesi'ne emeği geçen arkadaşlarımız açısından da kuşkusuz bazı sonuçları olacaktır. Halen Vatan Gazetesi'nde çalışan arkadaşlarımızın hak kaybına uğramamaları için gereken azami özenin gösterileceğinden kimsenin kuşkusu olmamalıdır. Konuya ilişkin olarak İnsan Kaynakları birimimiz tarafından yapılan çalışmalar değerli çalışma arkadaşlarımızla paylaşılacaktır.

2002 yılından bu yana Vatan Gazetesi'ne ve basın sektörüne yaptıkları katkılar nedeniyle tüm arkadaşlarımıza içtenlikle teşekkür ediyoruz.

Bu kararımızın grubumuz ve tüm çalışma arkadaşlarımız için hayırlı olmasını temenni ediyoruz.

Demirören Medya Grubu İcra Kurulu Başkanlığı"