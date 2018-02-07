Vartolu'nun küfürleri Çukur'u yaktı

Adnan Oktar'a yaptırım için toplanan RTÜK, Çukur'un sevilen karakteri Vartolu'nun küfürlü sahneleri için diziye ceza kesmeye hazırlanıyor.

Güncellenme 07 Şubat 2018 12:12

İnternette ahlaksız yayınların yapıldığı şu dönemde RTÜK'ün Adnan Oktar'ın TV ve internet yayınlarına yapmayı planladığı yaptırım konuşuluyor. Konuyla ilgili yasa henüz Meclis'ten çıkmamışken televizyon dizileri de bu yaptırımlardan payını aldı. RTÜK bipli bir şekilde dakikalarca küfür etme sahnesi ile tarihe geçen Vartolu için Çukur dizisi hakkında da rapor hazırlandı.

Raporda internette sansürsüz versiyonu yayınlanan dizinin küfürlü sahnelerinin televizyonda da dudak hareketlerinde anlaşılacağı belirtildi. Dizi hakkında karar ise haftaya verilecek.

Kurul, Adnan Oktar için toplandı

Adnan Oktar'ın kanalı A9 TV'de yayınlanan içeriklerden rahatsız olan toplumun şikayetleri için toplanan kurul, televizyonda yer verilmeyen yayınların internetten verilmesinin önüne geçilmesi için sunulan yasa tasarısı hayata geçmeden Çukur'a ceza verilebilir. Düzenlemeyle birlikte hangi yayınların ceza kapsamına gireceği ise şu an belli değil.

Çukur'a ceza gelebilir

RTÜK'ün raporunda Show TV'nin dizisi Çukur'un internette yayınlanan bipsiz küfürleri deşifre edildi. Dizinin televizyonda yayınlanan hali ve internette yayınlanan hali birlikte ele alındığında ekran başındaki izleyici tarafından argo ve küfürlerin anlaşılacağı belirtildi.