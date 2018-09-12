Varlık Fonu'nda kritik değişiklik! Kim, hangi göreve getirildi?

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Varlık Fonu'nun başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan olurken, başkanlık vekili görevine Bakan Albayrak getirildi.

Güncellenme 12 Eylül 2018 09:23

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu'nda yer alacak isimlerin belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Yönetim Kurulu Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olurken, Başkan Vekilliğine Berat Albayrak getirildi.

Başkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu üyeleri ile Genel Müdürü'nün atanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu.

Başkan Vekili, Bakan Albayrak oldu

Karara göre, Başkan Vekilliğine Berat Albayrak getirilirken, Yönetim Kurulu Üyeliklerine Selim Arda Ermut, Hüseyin Aydın, Rifat Hisarcıklıoğlu, Erişah Arıcan, Fuat Tosyalı ve Zafer Sönmez atandı. Genel Müdürlüğe ise Zafer Sönmez atandı.