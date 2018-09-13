Varlık Fonu yönetim kurulu üyelerinden örnek hareket!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yönetim kurulu başkanı olduğu Varlık Fonu üyeleri maaş alamama kararı aldı.

Güncellenme 13 Eylül 2018 10:10

Türkiye Varlık Fonu’nun yapısına ve işleyişine yönelik yapılan değişikliklerden sonra ilk yönetim kurulu toplantısı gerçekleşti.

Toplantıya kimler katıldı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantıya, başkan vekili olarak Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile yönetim kurulu üyeleri Selim Arda Ermut, Hüseyin Aydın, Rifat Hisarcıklıoğlu, Erişah Arıcan, Fuat Tosyalı ve Zafer Sönmez katıldı.

Maaş almayacaklar

Toplantıda yönetim kurulu üyeleri, Varlık Fonu bünyesinde bulunmayı milli bir vazife gördükleri için maaş almama kararı aldı.

Genel Müdür kim oldu?

Resmi Gazete’de dün yayımlanarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzası ile yürürlüğe giren karara göre, Türkiye Varlık Fonu AŞ'nin Yönetim Kurulu Başkanı Başkan Recep Tayyip Erdoğan olmuştu. Varlık Fonu’nun Genel Müdürü ise Zafer Sönmez olmuştu.

Varlık Fonu 2016’da kuruldu

Türkiye Varlık Fonu, sermaye piyasalarında araç çeşitliliği ve derinliğine katkı sağlamak, yurt içinde kamuya ait varlıkları ekonomiye kazandırmak, dış kaynak temin etmek ve stratejik, büyük ölçekli yatırımlara iştirak etmek amacıyla 2016 yılında kuruldu.

Kuruluş amacı ne?

Fon ile reel sektör yatırımlarına ve stratejik öneme sahip şirketlere finansman sağlanarak kalkınmanın hızlandırılması, yüksek ve sürdürülebilir büyüme yakalanması ve ekonomik istikrarın önünün açılması amaçlanıyor.