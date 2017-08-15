Vardar-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Makedon ekip Vardar ile Fenerbayhçe karşılaşmasının hakemi İtalyan Luca Banti olacak.

Güncellenme 15 Ağustos 2017 14:56

Sarı-lacivertlilerin UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Makedonya'nın Vardar takımı ile 17 Ağustos Perşembe deplasmanda oynayacağı ilk maçta, İtalyan hakem Luca Banti görev yapacak.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Makedonya'nın Vardar takımı ile 17 Ağustos Perşembe deplasmanda oynayacağı ilk maçı, İtalya Futbol Federasyonundan Luca Banti yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Makedonya'nın başkenti Üsküp'te bulunan II. Filip Arena'da TSİ 21.00'de başlayacak karşılaşmada Banti düdük çalacak.

Banti'nin yardımcılıklarını yine aynı ülkeden Matteo Passeri ve Fabiano Preti yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Marco Guida üstlenecek.