Van Persie'yi tutabilene aşk olsun!

Devre arası Fenerbahçe'den Feyenoord'a transfer olan yıldız oyuncu Robin Van Persie, 300. golünü attı.

Güncellenme 01 Mart 2018 14:12

Fenerbahçe'nin sezon arasında Feyenoord'a kaptırdığı yıldız futbolcu Robin Van Persie, futbol kariyerinin 300. golünü attı. Feyenoord, KNVB Kupası yarı finalinde Willem II Tilburg'u konuk etti. Karşılaşmanın 21. dakikasında Steven Berghuis'ın attığı gol takımı 1-0 öne geçirdi.

Van Persie 300. golünü attı

Kırmızı beyazlı formayı giyen ve ilk 11'de sahaya çıkan Van Persie, maçın 60. dakikasında kariyerinin 300. golünü attı. Gol, Feyenoord'u 2-0'lık skorla öne taşıdı. Tonny Vilhena daha sonra yeni bir golle takımının 3. golünü attı. Bu gol Feyenoord'u finali taşıdı.