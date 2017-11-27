Van Persie'ye ilk 11'e geri dönüyor!

Fenerbahçe'de Janssen'in cezalı, Soldado ve Fernandao'nun sakat olmasından dolayı eldeki tek sağlam forvet Van Persie kaldı.

Güncellenme 27 Kasım 2017 10:10

Fenerbahçe, 1-0 kazandığı Antalyaspor maçında 2 forvetinden oldu. Oyunun son bölümünde sarı kart gören Janssen cezalı duruma düştü.

Aaatıf'ın yerine sahaya giren Soldado ise sakatlanarak oyundan alındı. Takımdaki diğer bir forvet olan Fernandao'nun da sakat olması, Aykut Kocaman'a tek bir seçenek bırakıyor. Elde kalan tek sağlam forvet Van Persie'ye Kasımpaşa maçında ilk 11 yolu göründü.

Janssen cezalı, Soldado ve Fernando sakat

Kasımpaşa maçına ilk 11'de başlayan ve maçın son bölümünde sarı kart gören Hollandalı forvet Vincent Janssen, bu sezon 4. kez sarı kartla cezalandırıldı ve Kasımpaşa maçı için cezalı duruma düştü.

Geçen hafta oyuna girdikten 20 saniye sonra gol atan, 20 dakika içinde de "hat trick" yapan Roberto Soldado da 10 dakika sahada kaldı ve sakatlandı. Maçın 67. dakikasında Aatıf Chahechouhe'nin yerine oyuna giren Soldado, 77. dakikada sol dizinden sakatlandı. Maça devam edemeyen İspanyol oyuncu yerini Mathieu Valbuena'ya bıraktı.

Bir diğer golcü Fernandao'nun da durumu iyi değil. Brezilyalı golcü, dizindeki ağrılardan dolayı antrenmanlara bile katılamıyor.

Van Persie ilk 11'e geri dönüyor

Takımdaki forvetlerin bu durumda olması akıllara yeniden Van Perise'yi getidi. En son 5 Eylül'de Fransa-Hollanda maçında forma giyen ve o maçtan beri yeşil sahalardan uzak kalan Van Perise, Aykut Kocaman'ın elindeki tek alternatif kaldı. Deneyimli teknik adamın, Hollandalı golcüyü Kasımpaşa maçında ilk 11 başlatması bekleniyor.