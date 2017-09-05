Van Persie'den kötü haber geldi

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Van Persie'nin sol iç yan bağ ve çapraz bağlarında kısmi yırtık belirlendi.

Güncellenme 05 Eylül 2017 12:40

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde ülkesi Hollanda'nın Fransa ile oynadığı maçta sol dizinden sakatlanan Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Robin Van Persie'nin, sol iç yan bağ ve çapraz bağlarında kısmi yırtık tespit edildi.

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde ülkesi Hollanda'nın Fransa ile oynadığı maçta sol dizinden sakatlanan Robin Van Persie'nin dizinde, sol iç yan bağ 2. derece ve çapraz bağlarında kısmi yırtık tespit edildiği belirtildi.

34 yaşındaki Robin Van Persie'nin tedavisine başlandığı ifade edildi.