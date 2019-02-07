Vali Yerlikaya, acı bilançoyu açıkladı! İşte ölü ve yaralı sayısı

Kartal'da çöken bina hakkında açıklama yapan Vali Yerlikaya, yaralı olarak kurtarılan kişi sayısının 12, hayatını kaybedenlerin ise 3 kişi olduğunu söyledi.

Güncellenme 07 Şubat 2019 09:48

İstanbul Kartal’da 43 kişinin yaşadığı 8 katlı bina henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü çöktü. Çökme sonrası oluşan acı bilançoyu açıklayan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yaralı kurtarılan vatandaş sayısının 12 olduğunu, hayatını kaybeden kişi sayısının da 3 olduğunu duyurdu.

Son üç saatin bilançosu

Vali Yerlikaya, son 3 saat içerisinde 6 kişinin enkazdan çıkarıldığını, bunlardan 5'inin yaralı olarak kurtarıldığını, bir vatandaşın daha cansız bedenine ulaşıldığını söyledi.

Binanın hareketi izlenmeye başlandı

Yaralıların tamamının tedavilerinin Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi'nde sürdüğünü kaydeden Vali Yerlikaya, yıkılan binanın sağ tarafındaki 10 katlı Yunus Apartmanında da risk bulunduğunu, o binanın bodrum katına bakanlarla birlikte girdiğini, kolonlarda ve temellerde patlamalar olduğunu, bu nedenle Çevre ve Şehircilik Bakanlığının lazer yöntemiyle o binanın anlık hareketini izlemeye başladığını belirtti.

“Yaralıların durumları iyi”

Vali Yerlikaya, bundan iki saat önce çalışmalara sadece 5 dakika ara verildiğini belirterek, “Dolayısıyla o binanın hareketi, çalışmanın güven ortamında yapılması ve çevreye zararlı bir durum aksettirmemesi için devamlı takip ediyoruz. Yaralılara acil şifalar diliyoruz. Vefat eden 3 vatandaşımıza Allahtan rahmet, yakınlarına başsağlığı, şehrimize ve Kartal ilçemize başsağlığı diliyoruz. Acımız büyük ama yaralı kurtarılan 12 vatandaşımız ki bunlardan 3 tanesi yoğun bakımda. Diğerlerinin şu an için genel durumları iyi" ifadelerini kullandı.